'Türkiye'de bir ilk; eğitimde sınırları aşan bir anlaşma imzalandı'

HOLLANDA'nın Lahey kentinde IB (Uluslararası Bakalorya), Yeditepe Üniversitesi ve İSTEK Okulları arasında iş birliği anlaşması yapıldı. Üniversiteden edinilen bilgiye göre anlaşma kapsamında İSTEK Okulları, IB programlarının uygulanmasında öncü rol üstlenirken; Yeditepe Üniversitesi öğretmen eğitimi ve akademik araştırma alanlarında ana ortak olarak görev yapacak. Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, "Eğitimde sınırları aşan bir anlaşmaya imza attık. Bu iş birliği Türkiye'de bir ilki temsil ediyor" dedi.

İmza törenine IB Genel Direktörü Olli-Pekka Heinonen, IB Temsilcisi Haif Banayan, İSTEK Okulları Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı ve Kurucu Temsilcisi Deniz Eralp ve Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman katıldı.

Üniversiteden yapılan bilgilendirmede iş birliği ve modele yönelik şu ifadelere yer verildi:

"İmza töreni, IB ile Türkiye'deki bir üniversite arasındaki ilk stratejik ortaklık olma özelliğini taşıyor. Türkiye, IB'nin küresel ağında daha da görünür ve etkili bir konuma yükseliyor. Yeni geliştirilen bu model, IB'nin bugüne kadar ağırlıkla okullar düzeyinde uygulanan programlarını ilk kez üniversite - okul iş birliği içinde bütünleşik bir yapıya taşıyor; öğretmen eğitimi, akademik araştırma ve sertifikasyon süreçlerini aynı çatı altında birleştiriyor.

Bu anlaşma, öğrencilere dünya standartlarında yeni öğrenim fırsatları sunmayı, öğretmenlerin mesleki gelişimini daha da güçlendirmeyi ve ülkemizin uluslararası eğitime katkısını genişletmeyi hedefliyor. Ülke genelinde 22 kampüsüyle faaliyet gösteren İSTEK Okulları, İlk Yıllar (PYP), Orta Yıllar (MYP) ve Diploma (DP) programlarını uygulayarak IB eğitiminin Türkiye'de yaygınlaşmasına öncülük ediyor. Yeni anlaşma kapsamında İSTEK Okulları, IB programlarının uygulanmasında öncü rol üstlenirken; Yeditepe Üniversitesi öğretmen eğitimi ve akademik araştırma alanlarında ana ortak olarak görev yapıyor.

Bu iş birliği, İSTEK Okulları'nın K-12 düzeyindeki eğitim deneyimini Yeditepe Üniversitesinin akademik rehberliğiyle bir araya getiriyor. Ayrıca, bu iş birliğiyle Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerin akademik eğitimini iş dünyasına hazırlayan Career-related Study (CRS) programlarında da aktif rol üstleniyor. Böylece Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerin akademik bilgiyle iş dünyası becerilerini birleştiren uluslararası düzeydeki CRS tabanlı eğitim modellerine katkı sağlıyor.

2020 yılında yetkilendirme alan Yeditepe Üniversitesi, IB Eğitimci Sertifikası sunan ilk Türk üniversitesi olmuştu. O tarihten bu yana birçok öğretmen ve öğretmen adayı bu programı başarıyla tamamladı. Yeditepe Üniversitesi, İSTEK Okulları ile iş birliği içinde, teorik eğitimi uygulamayla buluşturan üniversite-okul bütünleşik bir IB öğretmen eğitimi modeli geliştirdi. Bu model, öğretmen adaylarının IB sınıflarında gerçek öğrencilerle gözlem yapmasını ve ders uygulamalarına katılmasını sağlayarak, akademik eğitimi sahadaki öğretim deneyimiyle bütünleştiriyor."

İSTEK Okullarında yeni anlaşmayla 26 yeni IB programını hayata geçirildiği dile getirildi. Yeditepe Üniversitesinin akademik desteğiyle bu modelin, öğretmenlerin IB felsefesini doğrudan deneyimlemesine ve öğrencilerin sorgulayan, analitik ve küresel bakış açısına sahip bireyler olarak yetişmesine destek olduğu aktarıldı.

DÜNYA ÇAPINDA SERTİFİKASYON

Yeditepe Üniversitesi, 2024 yılında İlk Yıllar Programı (PYP) için de IB Eğitimci Sertifikası sunma onayı aldı. 2025-2026 akademik yılından itibaren bu sertifika, İngilizce Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ile Özel Eğitim programlarına entegre edildi. Yeditepe Üniversitesi, bu yetkilendirme ile Türkiye'de PYP düzeyinde IB Eğitimci Sertifikası sunan öncü üniversitelerden biri konumuna geldi ve öğretmen adaylarına uluslararası standartlarda bir formasyon kazandırmayı hedefliyor.

GELECEĞİN ÖĞRETMENLERİNİ VE ÖĞRENCİLERİNİ GÜÇLENDİRMEK

Bu iş birliğiyle yüzlerce öğretmen ve öğrenci, yeniliği ve küresel bakış açısını benimseyen yeni bir eğitimci nesline katılıyor. Yeditepe Üniversitesi mezunları hem Türkiye'de hem de dünyada önde gelen IB okullarında görev yaparken, İSTEK Okullarının mezunları araştırma becerileri, çok kültürlü farkındalıkları ve küresel vatandaşlık anlayışlarıyla öne çıkıyor. Bu model, ülkemizin ilk üniversite-okul bütünleşik IB öğretmen eğitimi yapısı olarak öğretmen yetiştirmede kalite ve sürdürülebilirliği güvence altına alıyor.

LİDERLERDEN İŞ BİRLİĞİNE DAİR MESAJLAR

IB (Uluslararası Bakalorya) Genel Direktörü Olli-Pekka Heinonen, "Yeditepe Üniversitesi ve İSTEK Okulları ile ortaklığımız, yalnızca Türkiye'de değil, bölge genelinde de eğitimin geleceğini şekillendirecek. Bu iş birliği, dünya standartlarında öğrenme fırsatlarını genişletirken öğretmen gelişimi için sürdürülebilir yollar oluşturacak" diye konuştu.

İSTEK Okulları Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı ve Kurucu Temsilcisi Deniz Eralp ise "Kırk yılı aşkın süredir İSTEK Okulları, yenilikçi ve öğrenci merkezli eğitimde öncü rol oynuyor. Uluslararası Bakalorya ve Yeditepe Üniversitesi ile yapılan bu ortaklık, vizyonumuzu bir adım öteye taşıyor" dedi.

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, "Eğitimde sınırları aşan bir anlaşmaya imza attık. Bu iş birliği Türkiye'de bir ilki temsil ediyor. Bir üniversite, bir okul ağı ve Uluslararası Bakalorya'nın aynı çatı altında buluşması, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için yeni ufuklar açarken ülkemizin uluslararası eğitimdeki etkisini de genişletiyor" ifadelerini kullandı.