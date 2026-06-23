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Karabük'te üniversite öğrencisini arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyor

Karabük'te üniversite öğrencisini arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyor
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Hamza Duras'ı arama çalışmaları 5. gününde AFAD, jandarma, polis, UMKE ve gönüllülerle sürüyor. 65 personel, 23 araç, dron ve iz takip köpeğiyle 48 kilometrelik alan tarandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları, 5'inci gününde devam ediyor.

İstanbul'a gideceğini belirterek evden ayrılan Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Hamza Duras'ın (23) bulunmasına yönelik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

En son Safranbolu Kent Ormanı Çamtarla mevkisinde görüldüğü belirlenen Duras için yürütülen çalışmalara jandarma, polis, UMKE ekipleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gönüllüler katılıyor.

Bölgedeki arama faaliyetleri 65 personel, 23 araç, dron ve iz takip köpeğiyle yürütülüyor. Çalışma kapsamında 48 kilometrelik alan tarandı.

Öte yandan bölgeye gelen Kastamonu AFAD ekipleri kanyonda arama çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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