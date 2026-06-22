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Karabük'te üniversite öğrencisini arama çalışmalarında 45 kilometrelik alan tarandı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Hamza Duras'ı arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. AFAD koordinasyonunda jandarma, polis ve gönüllüler 45 kilometrekarelik alanı taradı ancak henüz bir bulguya ulaşılamadı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

İstanbul'a gideceğini belirterek evden ayrılan Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Hamza Duras'ın (23) bulunmasına yönelik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

En son Safranbolu Kent Ormanı Çamtarla mevkisinde görüldüğü belirlenen Duras için yürütülen çalışmalara, jandarma, polis, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gönüllüler katılıyor.

Bölgeye gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Oktay Çağatay, gazetecilere, baba Şenol Duras'ın 13 Haziran'da emniyete, yaklaşık 13 gündür çocuğundan haber alamadığına dair başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Başvuru üzerine emniyet görevlilerince yoğun tespit çalışmasının başlatıldığını belirten Çağatay, "Çocuğumuzun 31 Mayıs'ta Safranbolu'da otobüse binerek İstanbul'a gideceğini beyan ettiği anlaşılmış. Buna rağmen otobüsten aynı gün yolda inmiş, daha sonra Safranbolu'da iki gün ayrı ayrı otellerde misafir olmuş ve Safranbolu'daki bir marketten alışveriş yaptığı arkadaşlarımız tarafından tespit edilmiş durumda." bilgisini verdi.

Çağatay, en son telefon baz kayıtlarının yoğun olarak tespit edildiği Çamtarla mevkisinde Duras'ın kaybolduğuna dair fikir oluşunca bölgede arama tarama faaliyetlerinin başlatıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Çalışmalar AFAD koordinesinde emniyetimiz, jandarmamız ve akredite sivil toplum kuruluşlarımızın arama kurtarma personeliyle çok yoğun şekilde 19 Haziran'dan beri yürütülmekte. Dronlar, termal dronlar, iz tarama köpekleri ve en son da Jandarma Genel Komutanlığımızın koordinesindeki İHA'mızın marifetiyle bölgede arama tarama faaliyetimizi çok yoğun şekilde yürütüyoruz. Yaklaşık 45 kilometrekarelik alan tamamen taranmış vaziyette. Ne yazık ki henüz kendisine dair bir bulguya erişemedik. İnşallah, ümidimiz sağ salim kendisine ulaşacağımız yönünde."

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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