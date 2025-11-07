Yeditepe Üniversitesi ve İSTEK Okulları, IB ile Küresel Eğitimde İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Yeditepe Üniversitesi, İSTEK Okulları ve IB (Uluslararası Bakalorya) arasında Türkiye'nin küresel eğitimdeki rolünü güçlendirmeyi amaçlayan işbirliği anlaşması imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen imza törenine, IB Genel Direktörü Olli-Pekka Heinonen, IB Temsilcisi Haif Banayan, İSTEK Okulları Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı ve Kurucu Temsilcisi Deniz Eralp ve Yeditepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Durman katıldı.

Taraflar arasındaki işbirliği, Türkiye'nin eğitim alanında IB'nin küresel ağında daha görünür ve etkili bir konuma yükselmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yeni geliştirilen model, IB'nin bugüne kadar ağırlıkla okullar düzeyinde uygulanan programlarını ilk kez üniversite-okul işbirliği içinde bütünleşik bir yapıya taşıyacak.

Öğretmen eğitimi, akademik araştırma ve sertifikasyon süreçlerini aynı çatı altında birleştirecek anlaşma, öğrencilere dünya standartlarında yeni öğrenim fırsatları sunmayı, öğretmenlerin mesleki gelişimini daha da güçlendirmeyi ve Türkiye'nin uluslararası eğitime katkısını genişletmeyi hedefliyor.

Söz konusu işbirliği, İSTEK Okulları'nın K-12 düzeyindeki eğitim deneyimini Yeditepe Üniversitesi'nin akademik rehberliğiyle bir araya getirecek.

Türkiye genelinde 22 kampüsüyle faaliyet gösteren İSTEK Okulları, İlk Yıllar (PYP), Orta Yıllar (MYP) ve Diploma (DP) programlarını uygulayarak IB eğitiminin Türkiye'de yaygınlaşmasına yardımcı oluyor. Yeni anlaşma kapsamında, İSTEK Okulları, IB programlarının uygulanmasında öncü rol üstlenirken, Yeditepe Üniversitesi de öğretmen eğitimi ve akademik araştırma alanlarında ana ortak olarak görev yapacak.

Üniversite, öğrencilerin akademik eğitimini iş dünyasına hazırlayan "Career related Study" (CRS) programlarında da aktif rol üstlenecek.

Öğretmen adaylarına uluslararası standartlarda formasyon

Yeditepe Üniversitesi, 2020 yılında aldığı yetkilendirme aracılığıyla IB Eğitimci Sertifikası sunuyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan birçok öğretmen ve öğretmen adayı, bu sertifikaya almaya hak kazandı.

Yeditepe Üniversitesi, İSTEK Okulları'yla işbirliği içinde, teorik eğitimi uygulamayla buluşturan bütünleşik bir IB öğretmen eğitimi modeli geliştirdi. Bu model, öğretmen adaylarının IB sınıflarında öğrencilerle gözlem yapmasını ve ders uygulamalarına katılmasını sağlayarak, akademik eğitimi sahadaki öğretim deneyimiyle bütünleştirecek.

İSTEK Okulları, öğretmen ve öğrenci gelişimine yaptığı yatırımlarla Türkiye'de IB vizyonunun yaygınlaşmasında pay sahibi olacak. Yeni anlaşmayla, 26 yeni IB programı hayata geçirilecek. Yeditepe Üniversitesi'nin akademik desteğiyle bu model, öğretmenlerin IB felsefesini doğrudan deneyimlemesine ve öğrencilerin sorgulayan, analitik ve küresel bakış açısına sahip bireyler olarak yetişmesine destek olacak.

Yeditepe Üniversitesi, 2024'te PYP için IB Eğitimci Sertifikası sunma onayı aldı. 2025-2026 akademik yılından itibaren bu sertifika, İngilizce Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ile Özel Eğitim programlarına entegre edildi. Bu yetkilendirme aracılığıyla üniversite, öğretmen adaylarına uluslararası standartlarda bir formasyon kazandırmayı hedefliyor.

"Türkiye'de bir ilki temsil ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Rektörü Durman, eğitimde ulusal sınırların aşıldığını ve söz konusu işbirliğinin, Türkiye'de bir ilki temsil ettiğini belirtti.

Durman, "Bir üniversite, bir okul ağı ve Uluslararası Bakalorya'nın aynı çatı altında buluşması, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için yeni ufuklar açarken, ülkemizin uluslararası eğitimdeki etkisini de genişletiyor." değerlendirmesinde bulundu.

IB Genel Direktörü Heinonen de Yeditepe Üniversitesi ve İSTEK Okulları ile ortaklıklarının, yalnızca Türkiye'de değil, bölge genelinde de eğitimin geleceğini şekillendireceğini aktardı.

Heinonen, "Bu işbirliği, dünya standartlarında öğrenme fırsatlarını genişletirken öğretmen gelişimi için sürdürülebilir yollar oluşturacak." ifadelerini kullandı.

İSTEK Okulları Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı ve Kurucu Temsilcisi Eralp ise İSTEK Okulları'nın 40 yılı aşkın bir süre boyunca yenilikçi ve öğrenci merkezli eğitimde öncü rol oynadığını, söz konusu ortaklığın, vizyonlarını bir adım öteye taşıdığını aktardı.