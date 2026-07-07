Prof. Caşın: Türkiye NATO'nun en önemli askeri gücü

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Mesut Hakkı Caşın, "Türkiye zirvesi NATO'nun gelecekteki 20 senesini şekillendirecek çok önemli bir zirve. Türk savunma sanayi artık dünya içerisinde belki de Amerika'dan sonra NATO içerisindeki en önemli ortak haline gelmiştir. Bugün tarihi bir gündür. Türkiye'nin büyük bir diplomatik, askeri zaferidir. F-35'in en kritik parçaları Türkiye'de üretildi. Türkiye kesince İsraillere verdi. Uçaklar arıza yapıyor. Arızasız uçak istiyorsanız gelin Türkler hazır. Tayyarelerin kralı KAAN geliyor. 6. Jenerasyon savaş uçağını da yapıyoruz. Almanlar bile yapamıyor" dedi.

Türkiye NATO tarihinin en kritik zirvelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Ankara'nın ev sahipliğindeki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, transatlantik savunma üretimi ve yatırımlarının ön planda olacağı Savunma Sanayii Forumu'yla başladı. Küresel güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği kritik bir dönemde, gözler 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek 36. NATO Zirvesi'ne çevrildi. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Türkiye'nin bu süreçteki belirleyici rolünü, dış politika ve güvenlik stratejileri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye NATO'nun en önemli askeri gücüdür"

Türkiye'nin vazgeçilmez bir ülke olduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Bu tarihi bir zirve NATO kendi içerisinde pek çok tarihi zirveler yaşadı. Örneğin Londra zirvesinde Sovyetler çöktükten sonra yeni yol haritası hazırlandı. Körfez krizini yaşadı. Irak savaşını yaşadı ama bu çok daha önemli dünya iki tane büyük savaşla karşı karşıya bir tanesi Rusya-Ukrayna savaşı ortalamadan Rusya ve Ukrayna'dan 200 füze atılıyor günde. Her iki tarafın bir milyondan fazla askeri kaybı var ve NATO bugün yine konuşulacak Ukrayna'ya silah yardımı yapıyor. Putin gerekirse nükleer silah kullanırım diyor. Amerika Birleşik Devletleri Alaska toplantısında ateş kesi sağlayamadı. Ancak Hakan Fidan, Putin'le yapmış olduğu görüşmede Putin'nin danışmanı şunu söyledi biz ateşkes istiyoruz. Ateşkes görüşmesi İstanbul'da olabilir diye demek ki Türkiye vazgeçilmez bir ülke. Şuan Putin'nin söylediği şu İstanbul şartlarında ben masaya oturmaya hazırım diyor. İran savaşının nereye gideceği belli değil. Bir şekilde Gazze, Lübnan dahil ateş kez ilan edilse de Ortadoğu'daki ateş sönmedi. Bu ateşin ortasında Trump diyor ki NATO işini bitirmiştir ben askerlerimi geri çekeceğim. Türkiye buna nasıl karşılık verdi hemen Baltık tatbikatına TCG ANADOLU uçak gemisini gönderdik. Alman savunma bakanı dedi ki Türkiye NATO'nun en önemli askeri gücüdür" ifadelerini kullandı.

"Türkiye zirvesi NATO'nun gelecekteki 20 senesini şekillendirecek çok önemli bir zirve"

Türkiye'de düzenlenen NATO zirvesi gelecekteki 20 seneyi şekillendirecek diyen Caşın, "Şu anda NATO'nun ikinci büyük ordusu Türkiye NATO'nun taktik nükleer silahları Türkiye'de. İttifak yola devam edecek mi yoksa kalacak mı dağılacak mı. Avrupa bunu yapmak istiyor ama Avrupa'nın elinde atom bombası yok. O halde Türkiye zirvesi NATO'nun gelecekteki 20 senesini şekillendirecek çok önemli bir zirve. Dikkat edin daha önceki İstanbul zirvesi de böyleydi. Türkiye'nin isteği açık ve net müttefik olarak bize yapılan kısıtlamaları kaldırın. F-35'lerimiz verin, motorlarımızı verin ve ambargoyu kaldırın. Teröre desteği kesin. Türkiye egemen bir devlet olarak bunları istiyor. Sayın Cumhurbaşkanım istediklerini alacaktır" şeklinde konuştu.

"Türk savunma sanayi artık dünyada Amerika'dan sonra NATO içerisindeki en önemli ortak haline gelmiştir"

Türkiye'nin vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Caşın, "Çeşitli ülkelerde zirveler yapılıyor ama bazı zirveler çok önemli ve tarihi. Bugün itibariyle Türkiye'nin ihracatı 11 milyar doları geçmiştir. Bu ne demek NATO üyesi İspanya'ya biz Hürjet'i satıyoruz. İtalya'ya TB-3 satıyoruz. Bütün doğu Avrupa ülkelerine kara araçları satıyoruz. Belki de Romanya dahil savaş gemisi satıyoruz. Şu anda Avrupa'nın ve NATO'nun yüzde 5 savunma sanayinde artırılmasında hedef en büyük ortak Türkiye. O zaman Türkiye vazgeçilmez unsur masadan istediklerini alacaktır. Türk savunma sanayi, artık dünyada belki de Amerika'dan sonra NATO içerisindeki en önemli ortak haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımıza ben teşekkür ediyorum. Türk askeri olarak ve akademisyen olarak. Önce özgüven verdi. Bu özgüven Ankara'da. Bir gün bu Külliye'de dünyanın liderlerini ağırlayacağız demiştik. Bugün o gündür. Bugün tarihi bir gündür. Türkiye'nin büyük bir diplomatik, askeri zaferidir. Bu Türk milletinin dünyada çok önemli bir yükselişidir. Kimse bunu durduramaz" dedi.

"F-35'in en kritik parçaları Türkiye'de üretildi"

F-35 uçaklarının en kritik parçaları Türkiye'de üretildiğini ifade eden Caşın" Yüzde 7 parçasını biz yaptık.

Daha İsrailliler yaptı fiyat arttı, çok arıza çıktı. Yine bize gelecekler. Tayyarelerin kralı KAAN geliyor. Motorları da anlaşacağız. En büyük kazancımız bu olacak. Türkiye vermezlerse en iyisini en güzelini yapacak. Herkes bunu bilsin. Uçaklarımızı istiyoruz. F-35'in en kritik parçaları Türkiye'de üretildi. Aviyonikler, orta gövde en önemlilerini Türkler yapmıştır. Türkiye kesince İsraillere verdi. Uçaklar arıza yapıyor. Arızasız uçak istiyorsanız gelin Türkler hazır. ABD'de de kazanacak sadece biz değil. Biz hiçbiri yeri işgal etmedik. Savaşı durdurduk. Ukrayna'da, Gazze'de, İran'da savaşı durdurduk. Amerikan devlet başkanı bunu biliyor. Vermezlerse biz yolumuza devam ederiz. Uçağımız zaten uçuyor. Uçacak. Daha iyilerini yapacağız. 6. Jenerasyon savaş uçağını da yapıyoruz. Almanlar bile yapamıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı