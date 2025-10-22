Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
İstanbul'daki özel Yeditepe Üniversitesi'nin otoparkında sıra sıra dizilen son model lüks arabaların görüntüsü dikkat çekti.
ÜNİVERSİTE OTOPARKINDA LÜKS ARAÇLAR
Otoparktaki araçların büyük çoğunluğunu son model, yüksek segmentli ve pahalı markalara ait arabalar oluşturdu. Bu durum, üniversite çevresinde ve sosyal medyada gündem oldu.
