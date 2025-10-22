Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

İstanbul'un önde gelen özel üniversitelerinden Yeditepe Üniversitesi'nin otoparkında dikkat çeken bir manzara oluştu. Üniversitenin öğrenci otoparkına park edilmiş sıra sıra lüks otomobillerin görüntüsü merak uyandırdı.

ÜNİVERSİTE OTOPARKINDA LÜKS ARAÇLAR

Otoparktaki araçların büyük çoğunluğunu son model, yüksek segmentli ve pahalı markalara ait arabalar oluşturdu. Bu durum, üniversite çevresinde ve sosyal medyada gündem oldu.