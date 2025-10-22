Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Haberler

İstanbul'daki özel Yeditepe Üniversitesi'nin otoparkında sıra sıra dizilen son model lüks arabaların görüntüsü dikkat çekti.

İstanbul'un önde gelen özel üniversitelerinden Yeditepe Üniversitesi'nin otoparkında dikkat çeken bir manzara oluştu. Üniversitenin öğrenci otoparkına park edilmiş sıra sıra lüks otomobillerin görüntüsü merak uyandırdı.

ÜNİVERSİTE OTOPARKINDA LÜKS ARAÇLAR

Otoparktaki araçların büyük çoğunluğunu son model, yüksek segmentli ve pahalı markalara ait arabalar oluşturdu. Bu durum, üniversite çevresinde ve sosyal medyada gündem oldu.

