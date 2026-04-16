Avrupa Üniversiteler Birliği Yıllık Konferansı İstanbul'da başladı

Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Yıllık Konferansı, Türkiye'de ilk kez Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleniyor. Konferansta, Avrupa üniversitelerinin eğitim politikaları ve geleceği üzerine önemli başlıklar ele alınacak.

Avrupa'da yaklaşık 900 üniversiteyi temsil eden Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Yıllık Konferansı, Yeditepe Üniversitesi'nde başladı.

Yükseköğretimde stratejik kararların şekillendiği önemli platformlardan biri olarak kabul edilen EUA Yıllık Konferansı, tarihinde ilk kez Türkiye'de gerçekleştiriliyor.

Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 29'uncusu düzenlenen konferansa, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, EUA Başkanı Prof. Dr. Josep Maria Garrell, Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, 41 ülkedeki 260 kurumdan rektörler, üniversite yöneticileri, politika yapıcılar ve davetliler katıldı.

İki gün sürecek konferans, yalnızca üniversiteleri değil, eğitim politikalarını, gençlerin geleceğini ve ülkelerin rekabet gücünü de yakından ilgilendiren başlıkları gündeme taşıyacak.

Konferansta, Avrupa üniversitelerinin önümüzdeki yıllarda nasıl bir yol haritası izleyeceği, hangi alanlarda birlikte hareket edeceği ve değişen dünya koşullarına nasıl uyum sağlayacağı ele alınacak.

Üniversitelerin birbirleriyle, kamu kurumları ve özel sektörle daha güçlü işbirlikleri nasıl kurabileceği, dijitalleşmenin eğitim ve araştırma üzerindeki etkileri ve bu sürece uyum yöntemleri öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Öte yandan, konferansa Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın yerine YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Naci Gündoğan katıldı.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay
