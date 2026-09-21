Prof. Dr. Gaye Gencer, fon seçiminde sosyal medya ve yüksek getiriye karşı uyardı

YEDİTEPE Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gaye Gencer, "Yatırımcılar fon seçerken en çok getiriye odaklanıyor. Burada getiri ve riskin beraber değerlendirilmesi gerekiyor. Sosyal medya üzerinden söylenen her şeyi doğru kabul etmemek, aldanmamak gerekiyor. Daha resmi ve güvenilir kanalların açıklamalarını takip edip, aldığınız bilginin doğruluğunu teyit etmelisiniz" dedi.

Yeditepe Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Finansal Okuryazarlık Semineri düzenlendi. Üniversitenin hazırlık okuluna yönelik düzenlenen etkinlikte İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gaye Gencer, yatırım fonları ve finansal okuryazarlığın önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'YÜKSEK GETİRİYE ODAKLANMAK DOĞRU DEĞİL'

Yüksek getiri beklentisinin tek başına yatırım kararı için yeterli olmadığını belirten Prof. Dr. Gencer, özellikle piyasaların olumsuz koşullarında fon portföyündeki menkul kıymetlerin nasıl tepki verebileceğinin dikkate alınması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Gencer, "Yüksek getiriyi baz alıp riske odaklanmadan yatırım yapmak doğru değil. Özellikle piyasaların olumsuz koşulları altında fon içindeki menkul kıymetlerin ne tepki vereceğine bakmak gerekiyor" diye konuştu.

Geçmiş performansın yatırımcıya önemli ipuçları verebileceğini ancak yatırım kararının yalnızca geçmiş getiriler üzerinden verilmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Gencer, "Geçmişte portföyün nasıl bir performans gösterdiği, özellikle kriz veya daha istikrarsız dönemlerde nasıl bir performans gösterdiği gelecekte neler olabileceğiyle ilgili bize ipuçları verebilir. Ancak portföyde hangi menkul kıymetlerin bulunduğu ve bunların piyasa türbülanslarında nasıl tepki vereceğini öngörebilmek çok daha önemli" ifadelerini kullandı.

'MAKROEKONOMİK KOŞULLAR DA DEĞERLENDİRİLMELİ'

Fon seçiminde makroekonomik gelişmelerin de takip edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Gencer, faiz oranları, merkez bankalarının kararları, emtia fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin yatırım araçlarının performansı üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Gencer, "Dünyadaki emtia fiyatlarındaki hareketler, faiz oranları, merkez bankalarının faiz kararlarının hisse senedi, bono ve tahvil piyasalarını nasıl etkileyeceği ve jeopolitik risklerin nasıl seyredeceği önemli. Bütün bunlara odaklanmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yatırım kararlarında yatırımcıların doğru bilgilendirilmesinin ve düzenlemelerin de önemli olduğunu aktaran Prof. Dr. Gencer, fonun risk düzeyinin yanı sıra portföydeki menkul kıymetlerin ve bu araçların ayrı ayrı taşıdığı risklerin değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

'SOSYAL MEDYADA SÖYLENEN HER ŞEYİ DOĞRU KABUL ETMEYİN'

Sosyal medyanın yatırım kararları üzerindeki etkisine de değinen Prof. Dr. Gencer, yatırımcıların bilgi kaynaklarını dikkatle seçmesi gerektiğini belirtti. Gencer, "Hangi hesapları ve kimleri takip ettiğiniz çok önemli. Edindiğiniz bilgiyi teyit etmeniz gerekiyor. Sosyal medya üzerinden söylenen her şeyi doğru kabul etmemek gerekiyor. Daha resmi ve güvenilir kanalların açıklamalarını takip edip aldığınız bilginin doğruluğunu teyit etmelisiniz" dedi.

'FİNANSAL OKURYAZARLIK OLDUKÇA ÖNEMLİ'

Türkiye'de finansal okuryazarlık düzeyinin artırılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Gencer, finansal bilgi düzeyinin yükselmesinin yatırım kararlarının daha bilinçli verilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Prof. Dr. Gencer, "İstatistiklere yansıyan rakamlara baktığımızda Türkiye'de maalesef finansal okuryazarlık oldukça düşük. Kadınlarda bu oran daha da düşük. Finansal okuryazarlığın artması, yatırım kararlarının daha rasyonel ve daha sağlıklı verilmesi açısından son derece önemli" diye konuştu.

Gençlere finansal okuryazarlıklarını geliştirmeleri çağrısında bulunan Prof. Dr. Gaye Gencer, üniversitelerde finans derslerinden yararlanılabileceğini, bunun yanı sıra Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) ve Cumhurbaşkanlığının finansal okuryazarlık platformunda sunulan çevrim içi eğitim ve sertifika programlarının takip edilebileceğini anlattı.

YEDİTEPE'DE FİNANSAL OKURYAZARLIK DERSİ

Finansal okuryazarlığın geliştirilmesine yönelik yürütülen projeden de bahseden Prof. Dr. Gencer, Yeditepe Üniversitesi, British Council ve İngiltere'deki Nottingham Trent Üniversitesi iş birliğiyle çalışmaların sürdüğünü belirtti. Proje kapsamında Yeditepe Üniversitesi'nde bu yıl rektörlük seçmeli dersi olarak finansal okuryazarlık dersinin açıldığını aktaran Prof. Dr. Gencer, "Bu dersi İşletme ve Uluslararası Finans dışındaki bölüm öğrencileri finansal okuryazarlıklarını geliştirmek amacıyla alacak. Bu ders sayesinde öğrencilerin finansal okuryazarlıklarını geliştirmiş bireyler olarak üniversite eğitimlerini tamamlamalarını umuyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı