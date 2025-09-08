Yeditepe Üniversitesi CFA Institute University Affiliation Programına Katıldı

YEDİTEPE Üniversitesi Lisanüstü Eğitim Enstitüsü Finansal İktisat Yüksek Lisans Programı, yatırım mesleğinde 'altın standart' olarak kabul edilen CFA Institute University Affiliation programına kabul edildiğini duyurdu.

Bu programa katılım sayesinde, Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin küresel tanınırlık kazanması, finans kariyerlerine doğrudan bir yol bulabilmesi ve sınırlı sayıda sınav bursu imkanından yararlanması hedefleniyor.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "Bu programa kabul, Yeditepe Üniversitesi Finansal İktisat Yüksek Lisans Programı müfredatının güncel profesyonel uygulamalarla yakından bağlantılı olduğunu ve finans alanında güçlü bir eğitim sunduğunu gösteriyor. Program ayrıca, üniversitenin, öğrencilerini yatırım alanında dünyadaki en saygın unvanlardan biri olan Chartered Financial Analyst® (CFA) sınavlarına hazırlamaya yetkin olduğunu kanıtlıyor" denildi.

'ÖĞRENCİLERİMİZ ÜSTÜN BAŞARIYA DOĞRU BİR ADIM DAHA ATIYOR'

Yeditepe Üniversitesi'nin Finansal İktisat Yüksek Lisans Programının CFA Institute University Affiliation Programına kabul edilmesini değerlendiren Lisansüstü Programlardan Sorumlu Rektör Danışmanı Üyesi Prof. Dr. Alper Altınanahtar, "Öğrencilerimiz CFA Institute University Affiliation Programı ile kariyerlerinde üstün başarıya doğru bir adım daha atıyor" dedi.

'CFA PROGRAMI, YATIRIM MESLEĞİNDE ALTIN STANDART'

Prof. Dr. Alper Altınanahtar, CFA Programı ile ilgili olarak ise şu bilgileri verdi:

"Profesyonel mükemmellik standardını belirleyen küresel yatırım uzmanları birliği CFA Institute, küresel finans dünyasında saygın bir bilgi kaynağı olarak biliniyor. 160'dan fazla ülke ve bölgede, 200 binden fazla üyesi bulunan CFA, yatırım mesleğinin en titiz mesleki sertifikasyon programını yürütüyor. CFA Programı, dünya çapındaki finansal analistlerin, portföy yöneticilerinin, yatırım danışmanlarının ve diğer yatırım profesyonellerinin becerilerini, standartlarını, yetkinliğini ve bütünlüğünü geliştirmek için ihtiyaç duyulan standartları belirliyor. Program, İngilizce olarak yönetiliyor ve tüm dünya genelinde üyelerine aynı sınavı uyguluyor. Programı başarıyla tamamlayanlar ise yatırım profesyonelleri için 'Altın Standart' olarak kabul edilen CFA ünvanına sahip oluyor. CFA adayları; deneme sınavları, yeni sunulan Pratik Beceri Modülleri ve sınava hazırlık ipuçları dahil olmak üzere tüm temel çalışma araçlarına, CFA Learning Ecosystem adı verilen dijital öğrenme platformu üzerinden erişebiliyor."