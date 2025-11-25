Yeditepe Üniversitesi'nden İtalya Büyükelçisi'ne Fahri Doktora

YEDİTEPE Üniversitesi, Türkiye-İtalya ilişkilerinin gelişmesine yaptığı kalıcı katkılar nedeniyle İtalya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'ye fahri doktora unvanı takdim etti.

Yeditepe Üniversitesi'nde fahri doktora takdimi için düzenlenen törene Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

MARRAPODİ: ÖDÜLÜ İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ORTAK ÇALIŞMALARIN YANSIMASI OLARAK KABUL EDİYORUM

Törende konuşan İtalya Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, "Öncelikle bu ödülü büyük bir samimiyet ve şükranla kabul ettiğimi belirtmek isterim. Buradaki dostluk ve arkadaşlık bağlarını, ayrıca iki ülke arasında kültürel, teknolojik ve politik alanlarda yürüttüğümüz ortak çalışmaları çok önemsiyorum. Bu köprüleri daha da sağlamlaştırmak ve ilişkileri geliştirmek amacıyla hep birlikte yoğun bir çaba sarf ettik. Dört yıllık görev sürem artık sona eriyor. Görevimin sonunda bu ödülü, tüm bu ortak çalışmaların bir yansıması olarak aldığım için büyük bir minnettarlık duyuyorum" dedi.

DALAN: İKİ ÜLKE ARASINDA KÖPRÜ OLMAYA DEVAM EDECEK

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan ise, "İtalyanlar kültürel olarak Türklere çok yakın. Yemeklerimiz, duygusallıklarımız benzerdir. Giorgio Marrapodi, Türkiye'de dört yıl boyunca çok güzel işler yaptı. Türkiye ile İtalya arasındaki yakınlığı güçlendirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Benim eski arkadaşım. Artık sadece eski bir arkadaş değil; bu fahri doktora ile Yeditepe Üniversitesi ailesinin bir ferdi oldu. Bu unvanın ona verilmesi beni çok mutlu etti. Artık bu ailenin bir üyesi olarak üniversitemiz ile İtalyan üniversiteleri arasında köprü olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

DURMAN: MARRAPODİ, TÜRKİYE-İTALYA İLİŞKİLERİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLADI

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman da, "Giorgio Marrapodi, Türkiye–İtalya ilişkilerinin son yıllardaki en etkin ve belirleyici diplomatlarından biri olarak kabul edilmektedir. Görev süresinde iki ülke arasındaki ticaret hacmi 32 milyar USD'yi aşmış, savunma, havacılık ve uzay alanlarında stratejik anlaşmalar imzalanmış ve kültürel diplomasi alanında iki ülkenin görünürlüğünü güçlendiren birçok öncü proje hayata geçirilmiştir. Diplomasiye, bilime, topluma ve uluslararası iş birliğine üstün hizmetleri nedeniyle ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin önerisi üzerine Yeditepe Üniversitesi Senatosu'nun oy birliğiyle aldığı kararla Sayın Giorgio Marrapodi'ye kurumumuzun en yüksek payesi olan ve üniversitemiz tarihinde çok az kişiye verilen Fahri Doktora unvanı tevcih edilmiştir" diye konuştu.