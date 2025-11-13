Yeditepe Üniversitesi ve LÖSEV'den bilimsel ve toplumsal katkı için iş birliği

YEDİTEPE Üniversitesi ve Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), öğrencilerin lösemili çocukların hayatına dokunmasını amaçlayan, toplumsal katkı ve bilimsel iş birliğini kapsayan bir protokol imzaladı. İş birliği, LÖSEV'in üniversitelerde yürüttüğü 'LÖSEV FAYDA Projesi' kapsamında hayata geçirildi. Konuyla ilgili konuşan Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, "Öğrencilerimizin LÖSEV faaliyetleri içinde daha fazla yer almasını önemsiyoruz. Bu protokolle üniversitemizin araştırma kapasitesini de kullanarak LÖSEV'in ihtiyaç duyduğu araştırmaları birlikte yürütmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman ve LÖSEV İstanbul İl Koordinatörü Ayşe Ertuğrul tarafından imzalanan iş birliği protokolü, üniversite öğrencilerinin gönüllülük temelli sosyal sorumluluk etkinliklerine katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda eğitim fakültesi öğrencileri, özellikle Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında LÖSEV ile yürütülecek projelerde aktif rol üstlenecek.

LÖSEV FAYDA Projesi ile toplum eğitimini ve mevcut eğitim sistemleri içinde var olmayı önemseyen LÖSEV, Türkiye'deki tüm üniversitelerde devam eden bu proje aracılığıyla üniversiteli gönüllülerini çevreye ve topluma duyarlı uygulamalarla buluşturuyor. Proje kapsamında yürütülen çalışmalarla; sağlıklı yaşam, kanser ve dolandırıcılıkla mücadele hakkında toplumsal bilinci kazanmak, üniversite öğrencileri, akademik ve idari çalışanları, mezunları ile bu ortak bilinci korumak ve yaygınlaştırmak hedefleniyor.

ÖĞRENCİLER, LÖSEV'İN PROJELERİNDE GÖNÜLLÜ OLARAK YER ALACAK

Yapılacak çalışmalar kapsamında Eğitim Fakültesi öğrencileri, LÖSEV'e bağlı kurumlarda ve etkinliklerde gönüllü olarak görev alacak, lösemili çocuklar için farkındalık seminerleri, sanat ve spor etkinlikleri düzenleyecek. Öğretmen adayları, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında LÖSEV'in farklı projelerinde yer alarak ve gözlem, uygulama çalışmaları yaparak sahayı yakından tanıyacak. Ayrıca çocuklara moral olacak etkinlikler, yaratıcı drama atölyeleri ve oyun temelli eğitim çalışmaları da protokol kapsamında yer alacak.

İŞ BİRLİĞİ 2 YIL SÜRECEK

Protokol yalnızca gönüllülükle sınırlı kalmayacak. Yeditepe Üniversitesi ve LÖSEV, kansere karşı farkındalık, sağlıklı yaşam ve beslenme konularında bilimsel araştırmalar, seminerler ve çalıştaylar düzenleyecek. İki yıl süreyle geçerli olacak protokol kapsamında her akademik yıl sonunda değerlendirme toplantıları yapılacak. Böylece hem projelerin etkisi ölçülecek hem de yeni gönüllülük alanları belirlenecek.

DURMAN: ARAŞTIRMALARI BİRLİKTE YÜRÜTMEYİ HEDEFLİYORUZ

İmza töreninde sorularımızı yanıtlayan Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, "Üniversitemiz Eğitim Fakültesi aracılığıyla bir iş birliği protokolü imzaladı. Bu protokolle, öğrencilerimiz arasında var olan duyarlılığı ve bu anlamdaki mücadeleyi güçlendirmek ve farkındalığı artırmak istiyoruz. Öğrencilerimizin LÖSEV faaliyetleri içinde daha fazla yer almasını önemsiyoruz. Üniversitemizin araştırma kapasitesini de kullanarak LÖSEV'in ihtiyaç duyduğu araştırmaları birlikte yürütmeyi hedefliyoruz" dedi.

'GÜZEL SONUÇLAR DOĞURACAĞINA İNANIYORUM'

Protokolün Lösemili Çocuklar Haftası'na denk gelmesinin ayrıca anlamlı olduğunu belirten Prof. Dr. Durman, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin protokol öncesinde de LÖSEV'de gönüllü olarak çalışmalar yaptığını anımsattı. Durman, "Ayrıca, üniversitemiz bünyesinde 50'den fazla öğrenci kulübümüz aktif olarak faaliyet gösteriyorlar. Hepsi de sosyal sorumluluk açısından çeşitli çalışmalar yürütüyorlar. Dolayısıyla bu kurumsal iş birliği, bu faaliyetleri de güçlendirecektir" diye konuştu.

ERTUĞRUL: İÇERİĞİ GENİŞLETMEYİ VE FARKLI ÇALIŞMALAR YAPMAYI HEDEFLİYORUZ

Üniversitelerle yapılan iş birliklerinin LÖSEV için büyük bir anlam taşıdığını belirten LÖSEV İstanbul İl Koordinatörü Ayşe Ertuğrul ise "LÖSEV olarak 27 yıl önce bir masa, bir sandalye ile başlayan hikayemiz her geçen gün daha da büyüyor. Türkiye genelinde 81 ilde faaliyetini yürüten bir sivil toplum kuruluşuyuz. Yeditepe Üniversitesi ile de üniversitelerle yürüttüğümüz Fayda Projesi iş birlikleri kapsamında bir aradayız. Yıllardır devam eden çalışmalarımızı kulüp bazında yürütüyoruz. İçeriğini daha da genişleterek farklı çalışmalar yapmak için bugün bu protokolü imzaladık. Protokolün imza tarihi bizim için çok değerli. 2-8 Kasım haftası, Lösemili Çocuklar Haftası olarak 25 yıldır LÖSEV sayesinde kutlanan bir hafta. Bu haftayı bu sene 25'inci yıl olması nedeniyle bir aylık bir süreç içerisinde kutluyoruz. Protokolümüzü de bu tarihlerde imzalamak bizde ayrı bir mutluluk yaşattı. Yeditepe Üniversitesi bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

'UMUT VARSA İYİLEŞME DE VARDIR'

Ertuğrul, "Gençler bizim geleceğimiz. 7,5 milyon gönüllüsünü 10 milyon gönüllü hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak bu hikayede yapacak çok şey var. Bu sene 'Umut varsa iyileşme de vardır' sloganıyla yola çıktık. Bu yolculukta turuncu farkındalık noktasında bize vereceğiniz destekler de çok önemli. Türkiye'yi turuncuya boyadık. Bu haftanın özelinde löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu tüm Türkiye'ye duyurmak hatta dünyaya duyurmak adına çalışmalar yapıyoruz. 27 yıl önce lösemi tanısı almış bir hastanın iyileşme oranı yüzde 20'lerde iken şu anda yüzde 94'lerde oluyor. Bu bizim için çok mutluluk verici bir haber" dedi.

COŞKUN: LÖSEV'İN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜNE İNANIYORUZ

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun da "Üniversitemiz, LÖSEV'le iş birliğini hem topluma katkı çalışmaları hem de bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamında yürütüyor. Toplumsal katkı bağlamında üniversiteler, toplumda dönüşümü sağlayan, bu çalışmaların topluma yayılmasında öncü rol üstlenen kurumlar olarak sivil toplum çalışmalarında aktif yer alıyor. LÖSEV'le yapılan bu iş birliğinde de üniversite öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin gönüllü çalışmalarla toplumsal dinamikleri canlandırması, bu çalışmaların sürekliliğini sağlaması ve farkındalığın artmasına katkı sunması önemli bir süreç olarak değerlendiriliyor" diye konuştu.

İş birliğinin sadece gönüllülük değil, bilimsel araştırma ve toplumsal dönüşüm açısından da önemli olduğunu aktaran Prof. Dr. Coşkun, "Zaten devam eden çalışmaların, bu iş birliği sayesinde daha da ileriye taşınacağına eminiz. LÖSEV, Türkiye'nin önde gelen sivil toplum örgütlerinden biri olarak çok önemli bir yere sahip ve dönüştürücü gücünün son derece yüksek olduğuna inanıyoruz. Umarım bu süreçte, Yeditepe Üniversitesi olarak LÖSEV'in hedeflediği 10 milyon gönüllü hedefine bizler de anlamlı bir katkı sağlayabiliriz" dedi.