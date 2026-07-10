Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde yaşanan pankart olayı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Törende Kur'an-ı Kerim'de yer alan "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." ifadesinin bulunduğu pankartın bir grup öğrenci tarafından kaldırılmasının istenmesi, talebin karşılanmaması üzerine ise pankartın önünde durularak yazının görünmesinin engellenmeye çalışılması sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Peki, Yeditepe Üniversitesi ayet pankartı olayı nedir? Hûd Suresi neden gündemde? "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" hangi ayette geçiyor? Detaylar...

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ AYET PANKARTI OLAYI NEDİR?

Türkiye'nin gündeminde yer alan olay, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreni sırasında yaşandı.

Törende, üzerinde Kur'an-ı Kerim'deki "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." ifadesinin yer aldığı pankart, bazı öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı. Söz konusu öğrenciler pankartın kaldırılmasını talep etti.

Pankartın kaldırılmaması üzerine, bir grup öğrenci pankartın önünde sıra oluşturarak yazının görünmesini engellemeye çalıştı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş şekilde paylaşıldı.

Kamuoyuna yansıyan görüntülerde, olay sırasında bir öğretim üyesinin "İşte Yeditepe ruhu budur" ifadesini kullandığı ve salonda bulunan bazı kişilerin alkışlarla destek verdiği görüldü. Bu görüntüler de sosyal medyada yoğun şekilde gündem oldu.

Yaşanan gelişmelerin ardından çeşitli siyasi isimlerden açıklamalar geldi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" hakikatini dillendiren herkese selam olsun.

Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz var olsunlar. Bu hakikat her zaman ve her yerde kalbimizin sancağıdır.

Bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar.

Barbarca eylemlerde bulunanlar, sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar.

Olayın ardından Yükseköğretim Kurulu da resmi açıklama yayımladı.

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Üniversiteler, farklı görüşlerin ve inançların özgürce barındığı müstesna kurumlardır. Gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz."

Böylece YÖK, kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine resmi soruşturma sürecinin başlatıldığını duyurdu.

HÛD SURESİ NEDEN GÜNDEMDE?

Yeditepe Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde yer alan pankartta bulunan ifade nedeniyle Kur'an-ı Kerim'in Hûd Suresi yeniden kamuoyunun gündemine geldi.

Pankartta yer alan "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." cümlesi, Kur'an-ı Kerim'de Hûd Suresi'nin 112. ayetinde yer almaktadır.

İslam alimlerinin aktardığı bilgilere göre ayette geçen istikamet kavramı; inanç, ibadet, ahlak ve sosyal hayatın tamamında tutarlı ve sürekli bir şekilde Allah'ın emirlerine bağlı kalmayı ifade etmektedir.

Kaynaklarda, ayetin yalnızca belirli dönemlerde değil, hayatın bütün alanlarında doğruluk ve adalet çizgisinden ayrılmamaya yönelik bir çağrı içerdiği belirtilmektedir.

Hûd Suresi'nin 112. ayetinde öne çıkan temel mesajlar arasında;

Emredildiği şekilde dosdoğru olmak,

Hak ve adalet ölçülerini aşmamak,

İlahi sınırların dışına çıkmamak

ilkeleri yer almaktadır.

"EMROLUNDUĞUN GİBİ DOSDOĞRU OL" HANGİ AYETTE GEÇİYOR?

Kamuoyunda yeniden gündeme gelen "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ifadesi, Kur'an-ı Kerim'in Hûd Suresi 112. ayetinde yer almaktadır.

Ayetin Türkçe meali şu şekildedir:

"Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür."

İslam kaynaklarında bu ayet, doğruluk, istikamet ve adalet anlayışını merkeze alan temel ayetlerden biri olarak değerlendirilmektedir.

Ayette hem bireysel hayat hem de toplumsal düzen açısından iki temel ilkeye dikkat çekilmektedir. Bunlardan ilki Allah'ın emrettiği şekilde dosdoğru bir yaşam sürmek, ikincisi ise hak ve adalet ölçülerini aşmamaktır.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde yaşanan pankart olayı sonrasında, Hûd Suresi'nin 112. ayetinde yer alan bu ifade yeniden kamuoyunun gündeminde yer aldı. YÖK ise olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldığını açıklayarak sürecin takip edildiğini duyurdu.