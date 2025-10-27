Luma Kısa Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

HAYAL ettiği kısa film projelerini gerçekleştirmek isteyen öğrencileri desteklemek ve genç yetenekleri teşvik etmek amacıyla bu yıl beşincisi düzenlenen Luma Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde, Ay Yapım ve Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü iş birliğiyle 14–17 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 5'inci Luma Kısa Film Festivali, genç sinemacıları, sektör profesyonellerini ve sinemaseverleri bir kez daha bir araya getirdi. Festivalin sonunda ödüller, 17 Ekim Cuma akşamı üniversitenin İnan Kıraç Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

275'ten fazla öğrencinin başvurduğu festival kapsamında bu yıl; kısa film, kısa film senaryosu ve uzun metraj senaryo olmak üzere üç ana kategoride yarışma düzenlendi. Yarışmalara 100'ün üzerinde kısa film, 140 kısa film senaryosu ve 35 uzun metraj senaryo başvurusu yapıldı.

GENÇ SİNEMACILAR, USTALARLA BİR ARAYA GELDİ

Dört gün süren festival, atölyeler, film gösterimleri ve söyleşilerle genç sinemacılara ilham veren bir atmosfer oluşturdu. Pek çok üniversiteden katılan öğrenciler, sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek sinemanın üretim süreçlerini yakından tanıma ve kısa filmler aracılığıyla yeni bakış açıları kazanma fırsatı buldu.

Festival, ilk gün Murat Polat'ın yürüttüğü Plastik Makyaj Atölyesi ile başladı. Akşam saatlerinde ise finalist on kısa filmin açık hava gösterimiyle festival heyecanı kampüse yayıldı.

İkinci gün; yapımcı Vildan Erşen'in konuk olduğu Yapımcılık Söyleşisi, ses tasarımcıları Bukle Naz Acar ve Ümit Özbek'in yürüttüğü Foley Atölyesi, oyuncular Ece Dizdar ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun katıldığı; Ece Dizdar'ın yazıp yönettiği 'Mükemmel' adlı kısa film gösterimi ve söyleşisi sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Üçüncü gün, kurgu yönetmeni Melike Kasaplar tarafından gerçekleştirilen Kurgu Atölyesi'nin ardından, yönetmen Onur Güler ve görüntü yönetmeni Orçun Özkılınç'ın katıldığı 'Hangi Gece Büyüdüysem' filminin gösterimi festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu.

Festivalin son gününde ise yazar Tayfun Pirselimoğlu, oyuncu Nalan Kuruçim ve yapımcı Vildan Erşen'in konuşmacı olarak katıldığı; öğrencilerle Pitching (Sunum) Atölyesi de gerçekleştiren yapımcı Yamaç Okur'un moderatörlüğünü üstlendiği bir söyleşi düzenlendi.

GENÇ SİNEMAYA DESTEK

Ali Aga, Ece Dizdar ve Yamaç Okur'dan oluşan kısa film yarışması ana jürisinin belirlediği 10 kısa filmden oluşan Luma Kısa Film Seçkisi, üç gün boyunca yönetmen ve ekiplerin katılımıyla Yeditepe Üniversitesi'nde gösterildi.

Festivalin son gününün akşamında, üniversitenin İnan Kıraç Salonu'nda düzenlenen görkemli törende ödüller sahiplerini buldu.

80.000 TL değerindeki En İyi Kısa Film Ödülü'nü Ali Emre Ceylan'ın 'Dünya'da Öyle Şeyler Olmuyor' isimli kısa filmi, 50.000 TL değerindeki Jüri Özel Ödüllerini ise Ege Topoyan'ın 'Karasular Zamanı' ve Mert Erez'in 'Rehber' filmleri kazandı.

Ön jürinin belirlediği 10 kısa film projesinin Melisa Önel, Nalan Kuruçim ve Vildan Erşen'den oluşan ana jüriye sunumları gerçekleştirildikten sonra, jürinin seçtiği Yaşar Güney Yurdukul'un 'Bir Gece Kadar Uzak', Ecre Begüm Bayrak'ın 'İstiğfar ya da Kar' ve Halime Usta'nın 'Orlando' projeleri 100.000'er TL değerindeki En İyi Senaryo ödüllerini aldı.

Bu üç proje, para ödülünün yanı sıra renk ve ses tasarımı ile Ay Yapım sanat ve kostüm deposu kullanımı, Başka Sinema dağıtım danışmanlığı ve ana jüri üyeleriyle birebir mentorluk hakkı kazandı.

Feride Çiçek, Nadir Öperli ve Soner Caner'den oluşan uzun metraj senaryo yarışması jürisi, 100.000 TL'lik En İyi Senaryo ödülünü Batıkan Köse'nin 'Yaratıcı İntiharlar Departmanı' projesine verirken, 80.000 TL'lik Mansiyon Ödülü'nü Dilara Sarısoy'un 'Sitem' projesine verdi.

Ay Yapım ve Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü'nün ortaklığıyla düzenlenen Luma Kısa Film Festivali, Türkiye'de genç sinemacıların yaratıcılıklarını geliştirmelerine, profesyonel dünyayla tanışmalarına ve üretimlerini görünür kılmalarına katkı sunmayı sürdürüyor.

Her geçen yıl büyüyen ilgiyle birlikte, Luma Kısa Film Festivali, genç sinemanın önemli buluşma noktalarından biri haline gelmeyi hedeliyor.