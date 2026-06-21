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Karabük'te kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Karabük'te kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Hamza Duras için AFAD koordinasyonunda başlatılan arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor. 49 personel, 16 araç, 4 dron ve iz takip köpeğiyle yürütülen aramalarda henüz bir iz bulunamadı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

İstanbul'a gideceğini belirterek evden ayrılan Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Hamza Duras'ın (22) bulunmasına yönelik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

En son Safranbolu Kent Ormanı Çamtarla mevkisinde görüldüğü belirlenen Duras için yürütülen çalışmalara, jandarma, polis, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler katılıyor.

Bölgedeki arama faaliyetleri 49 personel, 16 araç, 4 dron ve iz takip köpeğiyle yürütülüyor.

Oğlunun bulunması için bekleyişini sürdüren baba Şenol Duras, gazetecilere, devletin tüm imkanları kullanılarak yapılan arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Üç gündür süren aramalarda henüz bir sonuca ulaşılamadığını belirten Duras, "İnşallah çocuğumuzun çıkıp gelmesini bekliyoruz. Orman çok geniş bir alan olduğu için her yerden arıyorlar. Şu ana kadar herhangi bir eşyasına rastlanmadı. Onun için bir yerlerden çıkmasıyla ilgili ümidimiz var." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
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