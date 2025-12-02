Yeditepe Üniversitesi ve AquaChallenge'ten Gençler İçin İş Birliği

Yeditepe Üniversitesi ile Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonaları, gençlerin hem iletişim alanında uygulamalı deneyim kazanacağı hem de sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturacağı kapsamlı bir iş birliği başlattı. Genç iletişimciler, sporun çevreyle buluştuğu projelerde yer alarak kariyer deneyimi kazanırken toplumsal farkındalık da oluşturacaklar.

Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonaları, sporun yanı sıra toplumsal fayda ve çevre bilincini öne çıkarmak amacıyla etkinlikler düzenliyor. Sporun birleştirici gücünü, çevre bilincini ve eğitimi ortak bir hedefte buluşturan bu iş birliği kapsamında Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, AquaChallenge'ın medya, tanıtım ve halkla ilişkiler çalışmalarında aktif görev alarak deniz temizliği, sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda temalı projeler geliştirecekler.

BEŞ BÖLÜMDEN GENÇ İLETİŞİMCİLER PROJELERDE GÖREV ALACAK

Eğitim, spor ve sosyal sorumluluk alanlarını bir araya getiren iş birliği; Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Radyo, Televizyon ve Sinema, Görsel İletişim Tasarımı ve Gazetecilik bölümlerinden öğrencileri kapsıyor.

Genç iletişimciler, Türkiye'nin önde gelen markalarıyla birlikte çalışarak hem kendi kariyer yolculuklarını güçlendirecek hem de topluma fayda sağlayacak iletişim projelerine imza atacaklar. Hazırlanan projeler, kurumsal iletişim yöneticileri tarafından değerlendirilecek; başarılı çalışmalar AquaChallenge'ın iletişim kanallarında paylaşılacak. Projelerde yer alan öğrenciler, uygulamalı çalışmalarla profesyonel deneyim kazanacak ve portföylerini güçlendirecekler.

Bu projeler arasında; Deniz Temiz Derneği / TURMEPA iş birliğiyle yürütülecek deniz temizliği kampanyaları, üniversiteleri buluşturan SKODA AquaUni Projesi ve AquaKids projesi yer alıyor.

'SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE GELECEK İÇİN FARK YARATMAK'

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, iş birliğinin hem eğitim hem de toplumsal fayda açısından önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bu iş birliği, öğrencilerimizin iletişim becerilerini gerçek projelerle geliştirmelerini sağlarken çevre bilinci ve toplumsal sorumluluk duygusunu da güçlendiriyor. Sporun birleştirici gücüyle gençlerimizin sürdürülebilir bir gelecek için fark yaratmalarını son derece değerli buluyorum."

AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yeditepe Üniversitesi ile başlattığımız bu iş birliği, gençlerin enerjisiyle sporun, çevrenin ve iletişimin buluştuğu güçlü bir platform oluşturuyor. Amacımız, sporu bir yaşam kültürü haline getirirken topluma da değer katmak."

Yeditepe Üniversitesi ile AquaChallenge arasındaki bu iş birliği, üniversite öğrencilerine mesleki deneyim kazandırmanın yanı sıra spor, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik temalarında örnek bir eğitim ve toplumsal katkı modeli oluşturmayı amaçlıyor.