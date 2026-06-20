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Karabük'te kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Karabük'te kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan Yeditepe Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Hamza Duras için AFAD koordinasyonunda başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Jandarma, polis, orman ekipleri, STK'lar ve gönüllülerin katılımıyla 60 personel, 20 araç, 5 dron ve iz takip köpeğiyle yürütülen aramalarda en son Safranbolu Kent Ormanı Çamtarla mevkisinde görüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan üniversite öğrencisi için başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde sürüyor.

İstanbul'a gideceğini belirterek evden ayrılan Yeditepe Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Hamza Duras için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda arama çalışması yapılıyor.

En son Safranbolu Kent Ormanı Çamtarla mevkisinde görüldüğü belirlenen Duras için yürütülen çalışmalara jandarma, polis, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler katılıyor.

Bölgedeki arama faaliyetleri 60 personel, 20 araç, 5 dron ve iz takip köpeğiyle yürütülüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
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