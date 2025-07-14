Yeditepe Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Kuruldu

YEDİTEPE Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nü kurdu. 10'u yüzde 50 burslu ve 10'u tam burslu olmak üzere toplam 20 öğrenci kontenjanıyla açılan bölüm, çocukların 0-6 yaş arasındaki gelişimlerini çok yönlü destekleyecek, çocuk haklarına duyarlı, bilimsel bilgiye, etik değerlere ve pedagojik yeterliliğe sahip öğretmenler yetiştirmeyi amaçlıyor. Bölüm öğrencileri ayrıca, Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP) sertifikası alarak yurt içi ve yurt dışındaki IB okullarında staj yapma ve çalışma olanağına sahip oluyor.

Eğitim Fakültesi bünyesinde açılan bölüm, erken çocukluk döneminin, bireyin bilişsel, dilsel, sosyal-duygusal, motor ve öz bakım gelişiminin en hızlı ve en kritik biçimde gerçekleştiği dönem olduğu bilinciyle, bölümde eğitim alacak öğretmen adaylarına zenginleştirilmiş bir müfredat sunuyor. Oyun temelli öğrenme, erken müdahale, aile eğitimi, çevre ve doğa farkındalığı gibi alanlara odaklanan müfredatta verilen dersler arasında 'Erken Çocuklukta Sanat ve Müzik Eğitimi', 'Fen ve Matematik Öğretimi', 'Aile Katılımı', 'Sınıf Yönetimi ve Özel Eğitim' gibi alanlar yer alıyor. Ayrıca, öğrencilerin akademik ve dijital becerilerini geliştiren Bilişim Teknolojileri ve Akademik İngilizce dersleri de programda bulunuyor.

UYGULAMA İLE MESLEKİ DENEYİM

Öğrenciler ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlar ve İSTEK Vakfı Okulları gibi çeşitli iş birlikleriyle teorik bilgilerini uygulama sahasında pekiştirme fırsatı bulacak. Özellikle 4. sınıfa yayılan Öğretmenlik Uygulaması I-II dersleri sayesinde, aday öğretmenler mezuniyet öncesinde mesleki deneyim kazanacak.

ULUSLARARASI SERTİFİKA FIRSATI

Bölüm öğrencileri, Uluslararası Bakalorya-İlk Yıllar Programı (IB-PYP) sertifikası alarak yurt içi ve yurt dışındaki IB okullarında staj yapma ve çalışma olanağına sahip olacak. Bu özelliğin mezunlara küresel ölçekte bir mesleki avantaj sağlaması hedefleniyor.

GENİŞ KARİYER İMKANLARI

Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenlik yapabilecekleri gibi, özel kreşler, gündüz bakımevleri, sivil toplum kuruluşları, belediyelere bağlı çocuk birimleri ve çocuk gelişim merkezlerinde de görev alabiliyor.

Akademik kariyer hedefleyen mezunlar, lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ya da öğretim üyesi olarak çalışma olanağı buluyor. Bununla birlikte, mezunlar pedagojik girişimcilik, erken çocukluk alanında materyal tasarımı, yayıncılık, danışmanlık ve aile eğitimi gibi farklı sektörlerde de uzmanlaşarak kariyerlerini sürdürebiliyor.

GELECEĞİN EĞİTİMCİLERİ YETİŞİYOR

Yeditepe Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü, çağdaş ve kapsayıcı eğitim anlayışıyla erken çocukluk döneminin kritik gelişimsel ihtiyaçlarına yanıt verecek öğretmenler yetiştirerek, Türkiye'nin ve dünyanın geleceğine katkı sunmayı amaçlıyor.