Japonya, Prof. Dr. Oğuz Baykara'ya devlet nişanı takdim etti

Japonya hükümeti tarafından Yeditepe Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Baykara'ya "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Rozeti" düzenlenen törenle takdim edildi.

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğundaki törende konuşan Başkonsolos Ryoji Iwama, uluslararası toplumun barış ve istikrarı için insani etkileşim yoluyla karşılıklı anlayışın geliştirilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Ryoji "Günümüzde bölgesel durumun kötüleşmesi endişe kaynağımızdır. Böyle bir dönemde Prof. Dr. Baykara'nın gösterdiği gibi karşılıklı derin anlayışın ve bunu doğru aktarmanın büyük bir anlamı olduğunu düşünmekteyim." dedi.

Japonya hükümeti tarafından takdim edilen "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Rozeti"ni alan Prof. Dr. Baykara, 40 yıldır Japonya üzerine yaptığı çalışmaların nişanla onurlandırıldığını belirtti.

Prof. Dr. Baykara, Japonya'nın ikinci evi olduğunu söyleyerek, "Öğrendiğim her karakter, çevirdiğim her şiir, paylaştığım her hikaye kültürlerimiz arasında bağlantılar örüyordu. Japon edebiyatının derinliklerine indikçe engin bir bilgelik ve içgörü hazinesi buldum. Yazdığım eserler ve yaptığım çeviriler aracılığıyla coğrafyalarımız arasındaki mesafeyi kapatmayı, Türkiye'de Japon edebiyatının güzelliğine yönelik merakı ve takdiri tetiklemeyi hedefledim." diye konuştu.

Japoncanın sadece iletişim için değil aynı zamanda duyguların da paylaşımı için bir vasıta olduğunu dile getiren Prof. Dr. Baykara, şu görüşleri paylaştı:

"Giderek daha fazla birbirine bağlı hale gelen dünyamızda dilsel ve kültürel sınırları aşabilme yeteneği her zamankinden daha büyük önem kazanıyor. Hikayelerimizi, deneyimlerimizi ve edebiyatlarımızı paylaşarak birbirinden farklı topluluklar arasında birlik, dirlik ve saygı ruhunu geliştirebileceğimize inanıyorum. Nitekim şair Miyazawa Kenji, 'Kelimeler kalbe açılan pencerelerdir.' diyor. Çalkantılı, ihtiyar dünyamızı ve zamanın yolumuza yığdığı bütün güçlüklere, ördüğü kalın duvarlara rağmen biz bu yolculuğumuza birlikte devam edelim, farklılıklarımızın zenginliğini kucaklayalım ve bizi birleştiren insanlığın ortak değerlerini birlikte kutlayalım diyorum."

Prof. Dr. Oğuz Baykara kimdir?

Japon edebiyatında çeviriler yapan Prof. Dr. Oğuz Baykara, Japonca-Türkçe sözlük çalışmalarına da imza attı.

Türkiye'de Japon kültürünün varlığı konusunda önemli katkılarda bulunan Baykara, Japonya'daki Türk araştırmacılar ve Türkiye'deki Japon araştırmacılar arasında etkileşim ortamı oluşturma konusunda çalıştı. İki ülke arasındaki akademik ve kültürel işbirliği ile etkileşime önemli katkılar sağlayan Baykara, doktorasını Kyorin Üniversitesinde tamamladı.

Baykara'nın Japonca kaleme aldığı "İki Japon Yazarın Portresi: Tanizaki Jun'ichiro ve Akutagawa Ryunosuke" başlıklı eser 2020'de Tokyo'da yayımlandı.

Prof. Dr. Baykara'nın Japoncadan Türkçeye kazandırdığı eserler şunlar:

"Genji'nin Hikayesi" (2025), "Kappa" (2010), "Rashomon ve Diğer Öyküler" (2010), "Japon Kültürü" (2010), "Sazende Şunkin" (2011), "Japon Edebiyatı Tarihi" (2012), "Japonlar ve Davranış Biçimleri" (2013), "Temel Japonca-Türkçe Sözlük" (2002, 2014)