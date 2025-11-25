İtalya Büyükelçisi Marrapodi: 'Türkiye Sonsuza Kadar Kalbimde Yaşayacak'

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Türkiye'deki dört yıllık görev süresi boyunca, iki ülke arasında kurumlardan iş dünyasına, akademiden sivil topluma uzanan geniş alanda güçlü bir işbirliği ağı kurulduğunu belirterek "Bu ülke, sonsuza kadar kalbimde yaşayacak." dedi.

Yeditepe Üniversitesi, Türkiye ile İtalya arasındaki diplomatik, ekonomik, kültürel ve akademik ilişkilerin gelişmesine yaptığı değerli ve kalıcı katkılar nedeniyle Büyükelçi Marrapodi'ye uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora unvanı verdi.

Marrapodi, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi salonunda düzenlenen fahri doktora tevdi töreninin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yeditepe Üniversitesinin kendisine takdim ettiği fahri doktora unvanının Türkiye ile İtalya arasındaki dostluğa duyulan saygıyı yansıttığını ifade eden Marrapodi, "Bu onur ödülünü derin bir minnettarlıkla aldım. Yeditepe Üniversitesine bunun için gerçekten minnettarım." dedi.

Görev süresi boyunca hükümetler, kurumlar, iş dünyası, akademi ve sivil toplum arasında birçok çalışmalara yaptıklarını söyleyen Marrapodi, "Bence ikili ilişkiler ve İtalya-Türkiye bağlarının güçlendirilmesi açısından çok şey başardık." diye konuştu.

Marrapodi, diplomasinin sınırları olmayan bir alan olduğunu vurgulayarak, kültürel ve akademik işbirliklerinin ilişkilerin gelişmesinde belirleyici olduğunu dile getirdi.

Kültürel ve akademik etkileşimin iki ülke halklarını birbirine daha da yakınlaştırdığını belirten Marrapodi, "Kültürel diplomasi, iş dünyası, diplomasi, akademi ve bilim alanlarında çalışmak, birbirimizi daha iyi tanımamıza büyük katkı sağlıyor. İnsanlar birbirlerini daha iyi tanırsa, dostluk kurmak daha kolay olur. Dostluk sayesinde barış ve istikrar da sağlanır." ifadelerini kullandı.

Marrapodi, politika, kurumlar veya yönetişimin diplomasinin ana paydaşları olduğunu ancak yumuşak diplomasinin gücünün de küçümsenmemesi gerektiğini vurguladı.

"İki ülke arasındaki potansiyelin çok büyük olduğunu artık biliyoruz"

Marrapodi, görev süresi boyunca Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacminin 32 milyar doları aştığına işaret ederek "Bu rakamda önemli olan yalnızca bir rekor seviyeye ulaşmış olması değil. Elbette rekorlar bazen kırılmak içindir ancak bazen aynı seviyeye ulaşmak da mümkün olmayabilir. Asıl önemli olan, bu rakamla birlikte zaten birlikte çalışma konusunda çok büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu göstermiş olmamızdır." dedi.

İki ülke iş dünyasının birbirine duyduğu ihtiyacın altını çizen Marrapodi, "Her iki tarafın şirketleri birbirlerine ihtiyaç duyuyor ancak sadece ihtiyaç duymakla kalmıyor, aynı zamanda birlikte çalışmakta da çok başarılılar. Yani potansiyel tamamen mevcut." ifadelerini kullandı.

Marrapodi, kısa veya uzun vadede iki ülke arasındaki ticaret hacminin 40 milyar hatta 50 milyar dolara ulaşabileceğini söyleyerek "Önemli olan şu ki, iki ülke arasındaki potansiyelin çok büyük olduğunu artık biliyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye son derece güzel bir ülke"

Marrapodi, savunma, havacılık ve uzay alanlarında imzalanan stratejik anlaşmaların ikili ilişkileri ileri taşıdığına işaret ederek "İtalyan şirketleriyle Türk şirketleri arasında kurulan yeni ortaklığın, Avrupa savunmasına ve Avrupa savunma politikalarına önemli bir katkı sağlayabileceğini düşünüyorum." dedi.

Savunma alanında ülkeler arası ortaklıkların çoğalması gerektiğini vurgulayan Marrapodi, "Hiçbir ülke tek başına etkili bir sonuç elde edemez." ifadesini kullandı.

Marrapodi, büyükelçi olarak bulunduğu Türkiye'deki görev süresinin sona ermesine az bir zaman kaldığına dikkati çekerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bu ülkede geçirdiğim dört yılın ardından söyleyebileceğim şey şu: Türkiye son derece güzel bir ülke ve çok güzel insanlara sahip. İlk günden itibaren kendimi evimde hissettim. Her kesimden Türk vatandaşıyla çok iyi anlaştım. ve bu ülke, sonsuza kadar kalbimde yaşayacak."