Yeditepe Üniversitesinden İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'ye fahri doktora unvanı

Yeditepe Üniversitesi tarafından, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'ye Türkiye ile İtalya arasındaki diplomatik, ekonomik, kültürel ve akademik ilişkilerin gelişmesine yaptığı değerli ve kalıcı katkılar nedeniyle uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora unvanı verildi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi için Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi salonunda fahri doktora tevdi töreni düzenlendi.

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, burada yaptığı konuşmasında, Marrapodi'nin 35 yılı aşkın diplomatik kariyeri boyunca üstlendiği tüm görevlerde uluslararası işbirliğini ve çok taraflı diplomasiyi en üst düzeyde temsil ettiğini belirtti.

Marrapodi'nin İtalya'nın Ankara Büyükelçisi olarak Türkiye'ye atandığı 2022'den bu yana siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomik, kültürel, akademik ve toplumsal işbirliklerinin ilerletilmesinde belirleyici bir rol oynadığını kaydeden Durman, "Görev süresi boyunca Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacmi 2024-2025 döneminde 32 milyar ABD dolarını aşarak uzun vadeli hedeflerinin planlanandan önce gerçekleşmesini sağlamıştır." dedi.

Durman, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin, Marrapodi'nin görev süresinde stratejik önem kazandığına dikkati çekerek, "Diplomasiyle olduğu kadar bilime, topluma ve uluslararası işbirliğine yaptığı üstün hizmetler dikkate alınarak, İktisat ve İdari Bilimler Fakültemizin önerisi üzerine, Üniversitemizin Senatosu'nun oy birliğiyle aldığı kararla Sayın Giorgio Marrapodi'ye, üniversitemizin en yüksek payesi ve kuruluşumuzdan bu yana çok az kişiye verilen bir unvan olan üniversitemizin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler fahri doktorası tevdi edilmiştir." diye konuştu.

"Artık bu ailenin bir ferdisiniz"

Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan ise Marrapodi'nin, verilen fahri doktoradan çok daha fazlasını hak ettiğini belirterek, "Giorgio bir devlet adamının ötesinde iyi bir insan. Gerçekten. İnsanoğlu insan. İyi bir insan olmak büyükelçi olmaktan çok daha zordur." dedi.

Dalan, Marrapodi ile ilk tanıştıkları anda "sanki bin yıl önceden tanışıyormuş gibi" bir samimiyet hissettiğini aktararak, "Türkiye'den ayrılırken zannetmeyin ki biz sizi unutacağız. Eminim siz de bizi unutmayacaksınız. Artık bu ailenin bir ferdisiniz." diye konuştu.

Marrapodi'ye yeni görevinde başarılar dileyen Dalan, "Kurulduğumuz günden bu yana 30 yıl geçti. 30 yılda bu 10'uncu doktora. Ne kadar ince eleyip sık dokuduğumuzun farkındasınız." ifadelerini kullandı.

" Diplomasi, bugün yaşadığımız gibi kriz dönemlerinde daha da önem kazanır"

Dalan, Rektör Durman ve Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Marrapodi'ye akademik cübbe giydirerek fahri doktora belgesini takdim etti.

Marrapodi, fahri doktora belgesini aldıktan sonra yaptığı konuşmada, hakkında söyledikleri güzel cümlelerden dolayı Rektör Durman ve Onursal Başkan Dalan'a teşekkürlerini sundu.

Verilen fahri doktora unvanı nedeniyle onur duyduğunu kaydeden Marrapodi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu fahri doktora, yalnızca kişisel bir takdir değil, her şeyden önce İtalya ve Türkiye arasındaki köklü dostluğa ve gelişen işbirliğine bir övgü niteliğindedir. İki ülke derin tarihsel bağlara, zengin kültürel alışverişlere, canlı ekonomik ve bilimsel ortaklıklara sahiptir. Son dört yıldır İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi olarak, iki ülke arasındaki ilişkinin ne kadar güçlü ve dinamik olduğunu bizzat gözlemledim."

Dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini vurgulayan Marrapodi, "Uluslararası ilişkiler alanı bize şunu öğretir, barış ve güvenlik, iklim değişikliği, göç, teknolojik dönüşüm veya halk sağlığı gibi küresel meseleler, devletlerin tek başına hareket ederek çözebileceği sorunlar değildir. Bu sorunlar, işbirliği, saygı ve birbirini anlamaya yönelik isteklilik gerektirir. Bunlar diplomasinin temel unsurlarıdır. Diplomasi, bugün yaşadığımız gibi kriz dönemlerinde daha da önem kazanır." dedi.

Marrapodi, iki ülkenin aynı zamanda Avrupa, Akdeniz ve daha geniş bölgelerde barışın, istikrarın ve işbirliğinin aktörleri olmak gibi derin bir sorumluluğa sahip olduğunu aktardı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözüne atıfta bulunan Marrapodi, Türkiye'nin barışı teşvik eden çabalarının bölgenin istikrarı için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Marrapodi, "İtalya ve Türkiye birlikte, diyaloğun çatışmaya üstün geldiği, işbirliğinin rekabete öncelik ettiği, karşılıklı saygının kalıcı barışın temelini oluşturduğu bir Akdeniz ve bir dünya vizyonuna katkıda bulunmaktadır. Ortaklığımız, küresel gerginliklerin yaşandığı zamanlarda bile yapıcı bir işbirliğinin mümkün ve gerekli olduğunu göstermektedir. İçinden geçtiğimiz bu karmaşık ve belirsiz dönemde, bu ortaklık Akdeniz'de ve ötesinde istikrar ve fırsatların temel direği olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.