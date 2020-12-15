Yedigöller nerede? Bolu Yedigöller nerede? Yedigöller kamp alanları

Yedigöller nerede? Bolu Yedigöller nerede? Tatilciler ve kampçılar için sıklıkla tercih edilen yerlerden birisi. Yedigöller'e ne zaman gidilir? Yedigöller'e nasıl gidilir? Yedigöller kamp alanları nedir? Ve daha birçok ayrıntıyı haberimizde bulabilirsiniz...

Yedigöller, Karadeniz Bölgesinde Bolu ilinin kuzeyinde Zonguldak ilinin güneyinde Düzce ilinin doğusunda yer alan Türkiye'nin nadide yerlerinden birisidir.

YEDİGÖLLER NEREDE?

Batı Karadeniz Bölgesi'nde Bolu'nun 42 km. kuzeyinde Zonguldak'ın güneyinde yer alan Milli Parka Ankara–İstanbul karayolunun 152. km'sindeki Yeniçağa ve 190. km'sindeki Bolu'dan kuzeye ayrılan yollarla ulaşılır.

Kışın Bolu–Yedigöller güzergâhı (karla) kapalı olduğundan ulaşım, Yeniçağa–Mengen–Yazıcık veya Devrek- Yazıcık üzerinden yapılır.

1642 hektar büyüklüğündeki Yedigöller Havzası, 1965 yılında milli park olarak korumaya alınmıştır. Havza kayan kütlelerin vadilerin önlerini kapatması sonucu oluşan, yüzeysel ve yeraltı akışlarıyla birbirine bağlı, kuzeyden güneye 1500 m. mesafede sıralanmış 7 gölden oluşmuştur. Milli park içindeki "Köyyeri" mevkiinde yeni Bizans dönemine ait bulunan kalıntılardan, eski dönemlerde bölgenin bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır.

Milli park bünyesinde Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl olarak 7 göl vardır. Bu göller aralarında 100 m. yükselti farkı bulunan iki plato üzerindedir.

Ortalama 780 m. yükseklikte olan platodaki göllerin en büyüğü Büyükgöl'dür. En derin yeri ise 15 m'dir. Büyükgöl'ün güneydoğusundaki Deringöl, 20 m. uzunluğundaki akan bölümü ile Büyükgöl'e bağlıdır.

Büyükgöl, Yedigöller'de canlı alabalık yetiştirilmesi için damızlık amaçlı kullanılmaktadır. Ülkemizde ilk alabalık üretme istasyonu 1969 yılında burada kurulmuştur.

Büyükgöl'ün kuzeyinde ise Seringöl bulunmaktadır.

Diğer platodan 100 m. yükseklikteki platonun en geniş gölü Nazlıgöl'dür. Dibinden sızdırdığı bol miktardaki su, gölün kuzeydoğusunda yüzeye çıkarak bir şelalenin oluşmasına sebep olduğundan "Şelale Gölü" adı da verilir. Aynı platoda Sazlıgöl, İncegöl ve Küçükgöl bulunur. Kuzeyden güneye doğru alçalma gösteren bölgede, en yüksek yer 1488 m. ile Eğrikiriş Tepesi, en alçak yer ise 465 m. ile Kirazçatı'dır.

Yedigöller Milli Parkı bilimsel inceleme ve araştırmalar için de kuvvetli bir altyapıya sahiptir. Çok sayıda bitki türünü içeren milli park, yurdumuzun en güzel, karışık doğal ormanlarına sahiptir.

Başlıca ağaç türleri olan kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, titrek kavak, sarı ve kara çam, köknar, fındık, ıhlamur ve dişbudak ağaçları yüksek boylu ve düzgün gövdelidir. Porsuk gibi nesli azalmakta olan bitki türleri de mevcuttur.

Yaban hayvanlarından ayı, domuz, kurt, tilki, sansar, sincap, geyik, karaca ve tavşan ile kuşlardan yabani ördek, yabani güvercin ve keklik vardır. Milli Park sahasında 100'ün üzerinde kuş türü tespit edilmiştir.

Bu özellikleriyle Yedigöller Milli Parkı tam bir doğa cenneti durumundadır. Her yıl mayıs-eylül dönemlerinde Büyükgöl ve Deringöl'de ücret karşılığı sportif olta balıkçılığı yapılabilmektedir. Göllerde göl alası ve gökkuşağı alabalığı vardır.

Yedigöller Milli Parkı içerisindeki "Kapankaya Manzara Seyir Yeri"ne çıkılarak gölleri ve eşsiz peyzaj güzelliklerini görmek mümkündür. Bu güzergâh üzerinde bir de anıt ağaç bulunmaktadır. Ayrıca, milli park içindeki geyik üretme istasyonu ziyaret edilebilir.

Sessiz ve sakin bünyesi, güzel manzaraları, değişik arazi şekilleri, yürüyüş yolları, şelaleleri, çeşitli cinste bitki ve ağaçlarla süslü yamaçlarıyla piknik, dinlenme, fotoğraf çekme, spor yapma ve kamp kurma gibi rekreatif faaliyetler yapılmaktadır.Ayrıca, 1 hektarlık alanda çadırla veya karavanla konaklama da yapılabilir. Parkın ziyarete en uygun zamanı nisan-kasım ayları arasıdır.

Milli Park İçinde bulunan 18 üniteden oluşan toplam 72 yataklı bungalov evlerde konaklama ve restoran hizmeti verilmektedir.



https://www.yedigollermillipark.com/

Önemli Not :Toplu taşıma bulunmadığından, Milli Parka ulaşım seyahat acentaları aracılığıyla yapılan turlar ve özel araçlarla yapılabilmektedir. Kış aylarında kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Milli Parka ulaşım yollarının kapanma ihtimali bulunmaktadır.

Milli park yolu boyunca herhangi bir alışveriş imkanı bulunmamakla birlikte Milli park içerisinde temel ihtiyaçların karşılanabileceği Lokanta ve büfe bulunmaktadır.

BOLU YEDİGÖLLER NEREDE?

Yedigöller Çadır Kampı İçin 10 Faydalı Bilgi

Yedigöller kamp rehberi hakkında bilgi arayanlar için derlediğimiz bu yazımızda Yedigöller kamp ücreti, Yedigöller Milli Park Gezisi ve Yedigöller Çadır Kiralama gibi birçok soruya cevap bulabileceksiniz.

Yedigöller içerisinde 7 adet göl bulunmaktadır. Bunlar isimleriyle; Büyükgöl, Serin Göl, Derin Göl, Nazlıgöl, Küçük Göl, İnce Göl ve Sazlı Göl'dür. Bu göl kenarları etrafında sizlere uygun en iyi alanda kamp yapabilirsiniz. Peki, Yedigöller'de kamp yaparken dikkat etmemiz gerekenler nelerdir? Gelin hep birlikte inceleyelim.

Bolu Yedigöller Milli Parkı 1965 yılında milli park olarak ilan edilmiştir. 2.020 ha'lık bu alanda alabalık, soyu tükenmekte olan karaca ve geyikler için bir üretme istasyonları vardır. Doğal yaşamı koruma adında birçok hayvana ev sahipliği yapan Yedigöller ilkbahar ve sonbahar sezonlarında oldukça rağbet görmektedir.

Yedigöller'de Kamp Nasıl Yapılır?



Yedigöller'de kamp yapabileceğiniz 7 farklı göl kenarı bulunmaktadır. Bu göl kenarlarında insanlar yoğunluğu, zemin, manzara ve hava şartları gibi faktörleri göz önünde bulundurduğunuzda kişisel olarak size en uygun bölgeyi tercih edebilirsiniz.

Yedigöller Kamp Alanı

Yedigöller kamp alanı diye internette arama yaptığımızda farklı tecrübe edinilmiş bilgiler ve fazlasıyla fotoğraf çıkmaktadır. Ancak bu fotoğrafların hangi göle ait olduğu konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için aşağıda yer alan açıklamalarda göllerin kısa bir açıklaması ve Yedigöller kamp turu etkinliğinize uygunluğu açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Artık kamp yapacağınız sırada istediğiniz gölü ve konumu bulmak daha kolay olacaktır.

Seringöl

Büyükgöl'ün kuzeyinde yer almaktadır. Serin Göl'ün en derin bölgesi 2,5 m olarak ölçülmüştür. Yedigöller'de kamp turu yapacaklar için uygun bölgelerden biridir. Ancak daha güzel manzarası olan göller olduğundan Serin Göl önceliğiniz olmaması tercih sebebiniz olmalıdır.

Büyükgöl

Yedigöller Milli Parkı içerisinde yer alan göllerin en büyüğü " Büyükgöl "'dür. Büyükgöl'ün en derin bölgesi 15 metredir. Büyükgöl içerisinde canlı alabalık yetiştirilmesi için damızlık amacıyla kullanılmaktadır. Ülkemizde ki ilk canlı alabalık üretme istasyonu 1969 yılında burada kurulmuştur.

Büyükgöl manzarası ile diğer göller arasında en dikkat çekenidir. Yedigöller kamp turu yapmak isteyenlerin büyük bir çoğunluğu bu göl etrafında çadır kampı yapmaktadırlar. Ancak zeminin engebeli oluşu ve ilgi çok üst düzeyde olduğundan dolayı düz bir zemin bulmakta zorluk çekebilirsiniz. Bunun için Büyükgöl'ün etrafında dolaşarak kampa uygun alanlar bulmayı deneyebilirsiniz.

Deringöl

Büyükgöl'ün güneydoğusunda yer alan Derin Göl 20m. Uzunluğundaki akan bölümü ile Büyükgöl'e bağlıdır. Her yıl Mayıs ve Eylül dönemlerinde Büyükgöl ve Derin Göl'de ücret karşılığı olta balıkçılığı yapılabilmektedir.

Bu dönemlerde Yedigöller milli parkında kamp yapacak olan kişiler için Büyükgöl ve Derin Göl tercih sebebi olmaktadır. Böylelikle hem eşsiz doğa güzelliği arasında olta balıkçılığı yapabilir hem de güzel bir kamp etkinliği gerçekleştirebilirsiniz.

Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl

Bu üç gölün etrafında trekking (yürüyüş) faaliyetlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu göllerin etrafında yürüyüş etkinlikleri fazla olduğundan bu bölgelerde ki kamp faaliyetleriniz sizleri sıkıntıya sokabilmektedir. Bundan dolayı önceliğiniz olarak Nazlıgöl ve Büyükgöl çevrelerini tercih edebilirsiniz.

Nazlıgöl

En geniş platoya sahip olan göl Nazlıgöl'dür. Dibinden sızdırdığı bol miktardaki su yüzeye çıkarak bir şelale oluşturduğundan Nazlıgöl'e " Şelale Göl" adı da verilmektedir. Yedigöller en uygun kamp alanı araştırmasında Nazlı Göl ilk sırayı almaktadır. Bu bölge diğer göllere nazaran daha sessiz ve daha huzurludur. Doğayı, eşsiz orman manzarasını ve sessizliği bir arada yaşayacağınız çok uygun bir kamp alanıdır. Göl çevresinde hafif orman içerisine girerek soğuya karşı kendinizi de koruma imkanı elde edebilirsiniz.

Yedigöller'e Ne Zaman Gidilir?

Yedigöller sonbahar ve ilkbahar zamanında harika bir görüntüye ev sahipliği yapmaktadır. Sonbaharda meydana gelen renk tonları ve etrafa dökülmüş binlerce yapraklar rüzgar ile birlikte gökyüzünde uçuşurken, ilkbaharda yeşilin 40 tonu sizi adeta büyülemektedir. Sonbahar Ekim ve Kasım ayları arası ideal bir zaman iken İlkbahar zamanı Nisan ayı oldukça uygundur.

Yedigöller Batı Karadeniz bölgesinde yer aldığından dolayı kış mevsimleri oldukça yağışlı ve soğuk geçmektedir. Kışın kapanan yollar ve dağ yolunun virajlı olması buraya ulaşımı biraz zorlaştırmaktadır. Ama şunu belirtmeden geçmeyelim ki Yedigöller kış mevsiminde beyaz elbisesi ile harika görünmektedir.

Bolu Yedigöller Kamp Ücreti

Bolu Yedigöller kamp ücreti belirlemede kişi sayısına göre değil çadır başına ücret alınmaktadır. Yani bir çadır içerisinde ister 10 kişi, ister 3 kişi kalın ödeyeceğiniz tutar tek bir fiyat olacaktır.

Çadır Başı Tam Ücret: 25 TL

Çadır Başı Öğrenci Ücreti: 14,5 TL

Yukarıda yer alan yedigöller kamp ücreti sezon fiyatlarına göre baz alınmıştır. Fiyatlar ek olarak güncellenirse 3 ile 5 TL arasında bir fark oynayabilir. Birçok kamp alanı göz önünde bulundurulduğunda Bolu Yedigöller kamp ücreti aslında birçok kamp alanından daha uygun fiyattadır. Ayrıca kamp faaliyetinde bulunacak kişilerden otopark ücreti de alınmamaktadır.

Ödemeyi Yedigöller girişinde aldıkları gibi bazen çadırınızın başına gelen bir görevli tarafından da toplanmaktadır. Ödeme yaptıktan sonra sizlere verilen bir fiş verilmektedir. Bu fişi saklı tutarak başka gelecek görevlilere ödemeyi yaptığınıza dair fişi gösterebilirsiniz.

Tekrar belirtmek de fayda var ki; Bolu Yedigöller Kamp Ücreti çadır sayısına göre toplanmaktadır. Bir çadırda isterseniz 10 kişi olun ama ödeyeceğiniz tutar tam 25 TL, öğrenci 14,5 TL'dir. Bundan dolayı 10 kişi gidip 10 adet çadır kurmayınız. Olabildiğince minimum çadır kurarak fiyatı kişi başı olarak düşürebilirsiniz.

Yedigöller Kamp Çadır Kiralama

Yedigöller kamp çadır kiralama hizmeti ne yazık ki bulunmamaktadır. Bundan dolayı bu bölgede kamp yapacak olan kişilerin çadırlarını kendilerinin getirmesi gerekmektedir. Biz bir gidip görelim, bakalım hoşumuza giderse çadır bulur kalırız diye düşünüp sonradan pişman olmayınız. Mutlaka bu bölgeye giderken ne olur ne olmaz diye çadırınızı aracınızın bagajına koyunuz.

Ama çadırı unuttunuz ve bu bölgede kamp yapmayı çok istiyorsanız etrafta şöyle bir tur atıp kalabalık genç kitlelerden destek isteyebilirsiniz. Çünkü bu gruplarda genelde fiyatı daha minimum seviyeye indirmek için bir çadırın içine 2, 3, 4 kişiler halinde kamp yapmaktadırlar. Ancak emin olunuz ki her birinin ayrı çadırları mutlaka vardır. Bu kişilerden ricada bulunup küçük bir miktar kiralama bedeli ödeyip onların yakının da bir bölgede yine kamp yapabilirsiniz.

Yedigöller Kamp Alanı Fiyatları

Yedigöller kamp alanı fiyatları sabittir. Çadır başı tam ücret 25 TL, Çadır başı öğrenci ücreti ise 14,5 TL'dir. Bu fiyatlar bütün Yedigöller kamp alanlarında geçerli tek fiyattır. Göl ve konum farklılığı gibi bahaneler söyleyerek ekstra bir fiyat talebinde bulunan görevlilere itibar etmeyiniz ve böyle bir durum ile karşılaştığınızda ilgili birimlere mutlaka haber veriniz.

Yedigöller Milli Parkı Araç Giriş Ücreti

Yedigöller milli parkı araç giriş ücreti otomobil 12 TL, Otobüs:96 TL olarak belirlenmiştir. Ancak kamp yapacağınızı belirtmeniz durumunda otopark ücreti ödemenize gerek yoktur. Sizden alınacak çadır ücretinin içine otopark ücreti de dahil olmaktadır.

Yedigöller milli parkı içerisinde aracınızı bırakabileceğiniz güvenli bölgeler bulunmaktadır. Ancak çok yoğun olduğu sezonlarda Yedigöller'den çıkmak neredeyse zulüm haline gelmektedir. Bundan ötürü giriş ve çıkışlarınızı çok iyi ayarlayıp, yoğunluk zamanına denk gelmemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde saatler süren bekleyişlere maruz kalabilirsiniz.

Yedigöller Milli Parkı Araç Giriş Ücret Tarifesi

Şahıs: 4.00 TL

Motorlu Bisiklet: 8.00 TL

Otomobil: 12.00 TL

Küçük Minibüs: 36.00 TL

Büyük Minibüs: 60.00 TL

Otobüs: 96.00 TL

Yukarıda yer alan fiyatlar sezon sonuna doğru farklılık gösterebilmektedir. Ekstra olarak en fazla 5 ila 10 TL arasında farklılık gösterebilmektedir.

Yedigöller Kamp Ateşi

Yedigöller milli parkı içerisinde kamp ateşi için belirlenen bölgelerde odun satışı yapılmaktadır. Ancak marketlerin sözleşmeleri bittiyse ve ellerinde odun kalmadı ise maalesef odun bulmak bir hayli zorlaşıyor. Devrilmiş ağaçlardan kamp testeresi yardımı ile odunlarınızı temin edebilirsiniz. Ancak Yedigöller yağışa çok müsait bir bölgede olduğundan dolayı muhtemelen bu devrilmiş ağaçlarda yaş olacaktır. Eğer aracınız ile geliyorsanız mutlaka bagajınızda kuru odun bulundurunuz. Bu sayede ateşini yakabilir ve yaş odunları da kurutabilirsiniz. Kuru ağaçları kesmede ihtiyacınız olacak kamp testeresi hakkında bilgi arıyor iseniz " Kamp Malzemeleri " yazımızı okuyabilirsiniz.

Yedigöller'de kamp ateşine her bölgede izin verilmemektedir. Genellikle görevliler tarafından verilen ya da çevreye bırakılan tenekeler içerisinde ateşinizi yakabilirsiniz. Yer ateşi kesinlikle yasaktır. Kamp ocağı, kamp tüpü gibi materyallerinizi de akşam 19:00'dan sonra yakabilirsiniz. Unutmayınız ki Yedigöller bir doğal yaşam alanıdır. Burada kamp ateşi sırasında yapacağınız en ufak hata doğaya ve burada yaşayan hayvanlara ciddi zararlar verebilir.

Yedigöller Kamp Alanı İçin En Uygun Bölge Neresidir?

Yedigöller kamp alanı için en uygun bölge Büyükgöl'ün arka tarafında yer alan ormana yakın olan bölge diyebiliriz. İnsanlar genellikle gölün hemen etrafına çadırlarını kurmaya meşgul olduklarından bu bahsettiğimiz alan oldukça boş kalmaktadır. Bu alanı tercih etmenizin en önemli etkeni de balkonlar olmalıdır. Bazı bölgelerde hafif rampa üzerinde oluşan düzlükler ormanın resmen balkonu gibidirler. Bu balkonlara çadırınızı kurarak hem insanlardan uzak kalabilir, hem gölün manzarasını önünüz kapanmadan izleyip, huzuru tüm hissiyatınız ile birlikte yaşayabilirsiniz.

Aynı şekilde diğer göllerin etrafında da yine böyle bölgelere bulunmaktadır. Bu bölgeleri belirlemek için tek yapmanız gereken etrafı biraz dolaşmanızdır. Size en uygun alanı belirledikten sonra kamp çadırınızı rahatlıkla kurabilirsiniz.

Yedigöller Kamp Alanı – Su, Tuvalet ve Elektrik İhtiyacı

Yedigöller kamp alanı yakınlarında su ihtiyacınızı görebileceğiniz bolca çeşme bulunmaktadır. Bu çeşmelerden ihtiyacınız kadar olan suyu temin edebilirsiniz.

Tuvalet ise kamp alanınıza çok yakın mesafededir. Gündüzleri Yedigöller çok yoğun olduğundan buralarda oldukça sıra bekleyebilir ve biraz hijyen dışı olaylarla karşılaşabilirsiniz. Akşamları ise sıra beklemeden ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Ancak yanınızda giderken mutlaka sıvı sabun, peçete gibi malzemelerinizi mutlaka bulundurunuz. Aksi takdirde sorunlar yaşayabilirsiniz.

Elektrik ihtiyacı için maalesef panolar bulunmamaktadır. Etrafta bulunan işletmelerden rica ederek ya da tuvaletlerde yer alan prizlerden telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Ancak sizler her ihtimale karşı yanınızda mutlaka bir powerbank bulundurunuz.

Yedigöller Kamp Alanı Güvenli midir?

Yedigöller doğal yaşam alanıdır. Burada hayvanların avlanması kesinlikle yasaktır. Bundan dolayı çevrede birçok hayvan çeşidi bulunabilir. Ancak hayvanlar genellikle insanın, ateşin ve ışığın olduğu bölgelere olabildiğince uzak kalırlar.

Gece yarısından sonra bu merakımı gidermek için kamp arkadaşım ile birlikte ormana dalıp gece yürüyüşü yapmıştık. Bu sırada karşımıza bazı küçük hayvanlar çıksa da ışığı gören zaten kaçıyordu. Epey bir mesafe aldıktan sonra artık ormanın derinliklerinde hafif uğultulu sesler duymaya başlayınca geri döndük. Ama bu sesleri duymak için kamp alanımızın yaklaşık yarım saatlik uzağında bir mesafeye gitmiştik. Yani hayvanlar kolay kolay gelmeyeceklerdir. Tilki, Çakal gibi hayvanlar yaklaşabilir ama kesinlikle zararsızlardır. Sadece sesleri ile sizleri ürkütmekten başka bir şey yapmazlar.

Biz bu konuda yine şanslıydık ki gölün içerisinde bir su samuru da gördük. Gece suyu içinden çıkıp bizi baya bir korkutmuştu. Ancak soğukkanlı kalıp mantıklı hareket ettiğinizde korkulacak hiç bir şey yoktur.

Yedigöller Nerede?

Yedigöller Milli Parkı, Batı Karadeniz bölgesinde, Bolu ilinin kuzeyinde, Zonguldak ilinin güneyinde, Düzce ilinin doğusunda yer almaktadır. Bu bölgeye ulaşım için birkaç farklı yol izlenebilir. Bolu Mengen ilçesinden ulaşım olduğu gibi Yeniçağa ve diğer ayrılan yollar ile ulaşım sağlanabilir. Yedigöller'e nasıl gidilir sorusunun cevabını bir sonraki açıklamada öğrenebilirsiniz.

Yedigöller'e Nasıl Gidilir?

Yedigöller'e nasıl gidilir sorusunun cevabı aslında bulunduğunuz konuma ve izleyeceğiniz güzergaha göre değişebilir. İstanbul üzerinden yola çıkıyor iseniz Bolu tabelasına kadar devam edip, Yeniçağa sapağından girdikten sonra Mengen yolunu takip ederek Yedigöller'e ulaşabilirsiniz. Başka güzergahlar ve yollarda bulunmaktadır. Ancak bu yollar çok iyi olmamakla birlikte pekte güvenilir değildir. Bu yolları kullanmış biri olarak şunu belirtmeyelim ki normal yoldan olabildiğince ayrılmamaya çalışınız.

Bolu Yedigöller Gezilecek Yerler

Bolu Yedigöller gezilecek yerler listesi oldukça uzundur. Yeşilin her tonunu içerisinde barındıran bu bölgeye geldiğinizde kendinizi dünyadan tamamen soyutlanmış hissedeceksiniz. İçerisinde yürüyüş yapabileceğiniz 7 adet göl bulunmaktadır. Büyük devasa ağaçlar, yapraklarla dolu yollar ve seyir terasları ile Yedigöller adeta sizlere doğa şöleni sunmaktadır.

Pisagor Ağacı

Bolu Yedigöller gezilecek yerler listesi hazırlarken ilk sıraya Pisagor ağacını koymanızda fayda vardır. Matematiğin temelini oluşturan kişi olarak kabul edilen Pisagor'un isminin neden bu ağaca verildiğini merak edenleriniz elbette vardır. Bu Pisagor teoreminden dolayıdır. Bir ağacın tamamen diğer bir ağacın üzerine eğilerek dik üçgen oluşturmasını ifade eder. Basitçe açıklayacak olursak iki ağaçtan birinin diğer ağacın gövdesinin içerisinden geçip başka bir yönde büyümeye devam etmesidir. Bu olay sonrası aşağıdan ağaca baktığımızda dik bir üçgen görüntüsü olduğunu görürüz. Bundan dolayı bu ağacın ismi Pisagor Ağacıdır.Bu ağacı gördüğünüzde " Nasıl ya?, Bu nasıl olmuş?, O ağaç onun gövdesinden nasıl geçmiş?, Aklım almıyor bu nasıl olur?" gibi bir çok soruyu içinizden kendi kendinize mırıldanacaksınızdır. Bu harika doğa olayını mutlaka görmeniz gerekmektedir.

Göller Çevresinde Yürüyüş

Yedigöller içerisinde 7 adet göl bulunmaktadır. Bunlar isimleriyle; Büyükgöl, Serin Göl, Derin Göl, Nazlıgöl, Küçük Göl, İnce Göl ve Sazlı Göl'dür. Bu göller etrafında yapraklarla dolu yollarda harika yürüyüşler yapabilirsiniz.Özellikle göllerde bulunan iskelelerde fotoğraf çekinmeyi unutmayınız. Ayrıca göl kenarında arka fonda güzel bir müzik açıp instagram için harika hikayelerde çekebilirsiniz.

Kapankaya Tepesi

Kapankaya Tepesi Yedigöller'e hakim bir konumdadır. Buradaki seyir terasına çıktığınızda gölleri ve eşsiz doğa güzelliklerini görebilirsiniz.

Geyik Üretim Çiftliği

Yedigöller Milli Parkı'nda daha önce geyik sürülerinin yaşadığı belirtilmektedir. Ancak zaman içerisinde yasak avlanmalar, doğal afetler vb. durumlardan dolayı geyik nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir. 1965 yılında milli park ilan edildikten sonra geyik neslinin korunması amacıyla bir geyik üretim çiftliği kurulmuştur. Bu geyik üretim çiftliğini görmenizi mutlaka tavsiye ederiz.

Yedigöller Hava Durumu

Gündüz içinizi yakıp kavuran bir sıcaklık olsa da akşam sizi ciddi bir soğuk beklemektedir. Yedigöller Batı Karadeniz bölgesinde yer aldığından dolayı sonbahar yağışlı ve geceleri soğuk geçmektedir. Eğer 2 – 3 gün gibi bir etkinlik planınız var ise mutlaka bir yağmura denk geleceksinizdir. Bunun için mutlaka yanınızda botunuzu ve yağmurluğunuzu bulundurunuz.

Yedigöller Milli Parkı Ağaç Türleri

Yedigöller milli parkı içerisinde çok sayıda bitki ve ağaç türü bulunmaktadır. Kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, titrek kavak, sarı ve kara çam, köknar, fındık, ıhlamur, ve dişbudak ağaçları bunlardan bazılarıdır.

Yedigöller Kamp Turu

Yedigöller kamp turu genellikle sonbahar aylarında düzenlenmektedir. Bu etkinlikler çerçevesinde çadır temini, temel kampçılık eğitimi ve 3 öğün yemekte sağlanmaktadır. Yedigöller kamp turu Ankara ve İstanbul ağırlıklı olmak üzere bir çok farklı il ve ilçeden çeşitli kamp etkinlik sayfaları ve turizm firmaları tarafından yapılmaktadır. Etkinlikler genellikle hafta sonu olduğundan bazı zamanlarda Yedigöller oldukça yoğun olmaktadır.

Yedigöller'e günü birlik turlar ya da amatör etkinlik grupları ile birlikte gelmekten ziyade çadırlı kamp turları düzenleyen profesyonel grupları tercih etmenizde fayda vardır. Bu tarz oluşumlarda sizlerden sorumlu olan kişiler profesyonel eğitimli olduklarından dolayı yaşanabilecek aksiliklerde reaksiyon göstermeleri çok daha hızlı olacaktır. Ayrıca merak ettiklerinizi gönül rahatlığı ile sorup sizi tatmin edecek doğru bilgilere ulaşım sağlayabilirsiniz.

Yedigöller kamp turu için Artemis Outdoor etkinlik grubunu önerebilirim. Ankara ve İstanbul'dan ağırlıklı olarak misafirlerini Yedigöllere götüren Artemis Outdoor, temel kampçılık eğitimi, çadır temini, yemek ihtiyaçlarının karşılanması ve çeşitli oyun aktiviteleri ile birlikte yürüyüş organizasyonlarıda gerçekleştirmektedir. Artemis Outdoor ile ilk kamp deneyiminizi gönül rahatlığı ile yaşayabilirsiniz. Ekip üyeleri profesyonel izci tabanından olduğundan doğada yaşamı, kamp etkinliklerinde dikkat edilmesi gerekenleri enprofesyonel şekilde aktarmaktadırlar.

Yedigöller Kamp Turu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

1. Yiyecek ihtiyacınızı mutlaka kamp alanına gelmeden önce temin ediniz. Aksi takdirde içeride yiyecek bulma konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz.

2. Ekmek alırken bazlama tercih edebilirsiniz. Akşama doğru hava çok soğuk olduğundan normal ekmekleriniz büyük ihtimalle sertleşecektir. Bazlama ile bu sorunu çözebilirsiniz.

3. Gündüzleri hava normal gibi gözükse de geceleri oldukça soğuk olmaktadır. Bundan dolayı mutlaka yanınıza sizi sıcak tutacak kıyafetler alınız.

4. İmkanınız var ise tarp getirmenizi öneririm. Böylelikle yağmur yağsa dahi çadırınızı ve kendiniz koruyacağınız bir alan yaratabilirsiniz.

5. Ormanda yürüyüş yaptığınız sırada bol bol ses çıkartın. Yanınıza bir düdük alarak aralıklarla bunu çalmayı alışkanlık haline getirin. Çünkü Yedigöller Milli Parkı doğal yaşam alanı olduğundan dolayı karşınıza bazı hayvan dostlarımız çıkabilir. Karşılıklı geldiğinizde iki tarafta korkacağı için kötü sonuçlar yaşanabilir.

6. Gece orman yürüyüşünü yapmış biri olarak belirtmek isterim ki profesyonel değilseniz kesinlikle yapmayınız. Çünkü karanlığın içerisinden giderken ne kadar gittiğinizi, ne kadar yollardan sapma yaşadığınızı bilmezsiniz. Daha sonra geriye dönmek istediğiniz de muhtemelen yolu kaybedeceksinizdir. Tabi bu işin aslında basit kısmı da diyebiliriz. Yürüyüş sırasında karşınıza çıkacak hayvanlara karşı kendinizi koruyabilecek donanımda değilseniz bu sizin için daha büyük bir sıkıntı olacaktır.

7. Kamp ateşi için kutular verilmektedir. Bu kutular içerisinde ateşinizi yakabilirsiniz. Ancak kutular yetersiz kaldığı zamanlarda güvenlik görevlilerine güvenli ateş yakma konusunda eğitimli olduğunuzu belirtirseniz size yer ateşi izni vereceklerdir. Böyle bir durumda derin bir çukur açarak ağaç köklerinin geçmediğinden emin olup, etrafı taşlarla çevrilip ve bir baca deliği açarak çukur ateşi yakabilirsiniz. Böylesine bir zahmete girmek istemiyorsanız yanınızda ateş kutusu götürebilirsiniz.

8. Yedigöller kamp alanı yakınında tuvaletler bulunmaktadır. Buralarda ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Ancak tuvaletler gündüz çok yoğun olduğundan sabun ve peçete gibi malzemeler bulunmayabilir. Bunun için lavabo ihtiyacınızda mutlaka yanınızda sabun ve peçete bulundurunuz.

9. Ağaçlara kesinlikle yazılar yazmayınız. Kız arkadaşınızla ya da erkek arkadaşınızla ölümsüz bir anı bırakmak istiyorsanız fidan dikebilirsiniz. Böylelikle daha gurur verici bir olaya imza atmış olursunuz.

10. Göllerin etrafında gece ateş başı müzikleri yapan gruplar bulunmaktadır. Bu grupların sesleri bazen sabaha kadar devam etmektedir. Bu durumdan kurtulmak için yanınızda kulak tıkacı bulundurmanız faydanıza olacaktır.

11. Yanınızda mutlaka kamp testeresi ve kamp bıçağı bulundurunuz. Devrilmiş kuru ağaçları kamp testeresi ile kesip kamp alanınıza getirebilirsiniz. Ama bu kesme işlemi sırasında oldukça dikkatli olmak gereklidir. Aksi takdirde zarar görebilirsiniz.

12. Kamp malzemeleri listemizin olmazsa olmazı kamp sağlık ekipmanlarıdır. Kamp sağlık ekipmanlarını yanınızda mutlaka bulundurunuz.

Yedigöller İçin Acil Durum Bilgileri

Acil Yardım: 112

Yangın: 110

Polis: 155

Bolu Belediyesi: 444 26 58