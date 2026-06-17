G7’de 'Beyrut' çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı

Fransa’daki G7 Zirvesi’nde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Lübnan’a yönelik askeri hamlelerini ilk kez bu kadar net bir dille eleştirdi. Netanyahu ile Lübnan konusunda "anlaşmazlık" yaşadıklarını itiraf eden Trump, "Her Hizbullah üyesi için koca binayı yıkamazsın" diyerek Tel Aviv’e rest çekti.

"BİBİ İYİ BİR ORTAK AMA BAZEN ÇOK HEYECANLANIYOR"

G7 Zirvesi’nden ayrılırken düzenlediği basın toplantısında Orta Doğu’daki sıcak gelişmelere değinen ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olan ilişkisini değerlendirirken dikkat çekici ifadeler kullandı. Trump, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bazen heyecanlanıyor ama iyi bir ortak. Ancak Lübnan konusunda küçük bir anlaşmazlık yaşıyoruz" diyerek aralarındaki diplomatik çatlağı gözler önüne serdi.

"İKİ İHA ÇÖLE DÜŞTÜ DİYE BEYRUT'U YIKMAYA GEREK YOK"

Trump, İsrail ordusunun Lübnan’daki sivil yerleşim yerlerini ve binaları hedef alan ağır bombardıman stratejisine sert eleştiriler yöneltti. İsrail'in operasyon ölçeğinden duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen ABD Başkanı, Netanyahu hükümetine şu sözlerle yüklendi:

"Hizbullah’tan biri bir binaya girdi diye her seferinde o binayı yıkmana gerek yok. İsrail, Hizbullah konusunda daha iyi davranabilirdi. İki insansız hava aracı çöle doğru vurulup zararsız bir şekilde yere düştüğünde, Beyrut’taki binaları yıkmaya gerek yok."

"LÜBNAN İÇİN ÜZÜLÜYORUM"

Lübnan'daki yıkımın kendisini rahatsız ettiğini belirten Trump, İsrail'in bu konuda yanlış adımlar attığını savundu.

Trump, "(Netanyahu) Lübnan konusunda kötü iş çıkarıyorlar ve Lübnan için üzülüyorum" ifadelerini kullanarak İsrail hükümetine yönelik eleştirilerini sürdürdü.