'Defterden sildim' dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi

Türk siyasetinde taşları yerinden oynatan gelişmeler ardı ardına yaşanıyor. Mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası hukuken yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde radikal bir "yeniden dizayn" ve arınma süreci başlatırken, eski ittifak ortaklarına da kapıyı tamamen kapattı. Bu hamlenin yankıları sürerken, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’ndan CHP’yi ve belediyeleri hedef alan çok sert bir "arınma" salvosu geldi.

KILIÇDAROĞLU ESKİ ORTAKLARIN BİLETİNİ KESTİ

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın üst düzey kaynaklardan edindiği bilgilere göre; CHP lideri, geçmiş dönemde Millet İttifakı bünyesinde birlikte hareket ettiği İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile köprüleri tamamen attı. Parti içinde "arınma" çağrılarını sık sık yineleyen Kılıçdaroğlu’nun, olası bir erken seçim ya da yeni bir ittifak senaryosunda bu üç partiye kapıları kesin ve radikal bir şekilde kapattığı öğrenildi.

Ahmet Davutoğlu

DAVUTOĞLU’NDAN UYARI: CHP YENİDEN BÖLÜNECEK

Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesinin ardından gözlerin çevrildiği eski ortaklardan ilk sürpriz çıkış Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Meclis'teki Yeni Yol grup toplantısında konuşan Davutoğlu, CHP’nin şu an fiilen ikiye parçalandığını belirterek "Ana muhalefet partisine bakın, fiilen ikiye parçalandılar. Yeni bir parti daha doğacak. 12 Eylül'den sonra Halkçı Parti, SHP ayrımından kurtulmak için 10 yıl uğraştı CHP. Şimdi yeniden bölüneceksiniz" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYELERİN TAMAMI YOLSUZLUĞA BULANMIŞTIR"

CHP’deki çift başlılık üzerinden hem Kemal Kılıçdaroğlu’na hem de Özgür Özel’e seslenen Davutoğlu, tarafların kendilerinden destek beklediğini ifade etti. Yaşanan yargı sürecini "siyasete bir operasyon" olarak nitelendiren Davutoğlu, sözlerini belediyelere yönelik çok ağır suçlamalarla bitirdi: "Sizler taraf olmamızı istiyorsunuz. 'Bizi seç, bizim yanımızda durun' diyorsunuz. Size karşı yapılan hukuk operasyonuna ve mutlak butlana kesinlikle 'yanlış' diyorum ve bunun siyasete bir operasyon olduğunu söylüyorum. Ama sonra da dönüp diyorum ki: Evet, CHP'li belediyeler dahil belediyelerin tamamı neredeyse yolsuzluğa bulanmıştır ve bundan temizlenmedikçe ana muhalefet partisi temiz siyaset iddiasında bulunamaz."