Kayıp Türkiye güzeli Aslı Sümen yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali
2017 Miss Turkey yarışmasında tacı devraldıktan sonra oyunculuğa adım atan ve Eylül 2024'te İngiliz sevgilisi Chris Bann ile evlenen Aslı Sümen, uzun süren sessizliğini Bodrum'da bozdu. Bir ayağı Roma'da bir ayağı Londra'da olan tescilli güzel, Bodrum Gölköy'de mavi bikinisiyle denizin tadını çıkarıp suyun içinde selfie çekerken objektiflere takıldı.
- 2017 Miss Turkey birincisi Aslı Sümen, evlendikten sonra Roma ve Londra'da yaşamaktadır.
- Aslı Sümen, Itır Esen'in tacının elinden alınması üzerine 2017 Türkiye Güzeli ilan edilmiştir.
- Aslı Sümen, Bodrum Gölköy'de mavi bikinisiyle denizde objektiflere yansımıştır.
2017 Miss Turkey yarışmasında tacın sahibi olan tescilli güzel Aslı Sümen, evliliğinin ardından gözlerden uzak sürdürdüğü sakin hayatına devam ediyor. İngiliz sevgilisi Christopher Michael Bann ile dünyaevine girdikten sonra bir ayağı Roma’da bir ayağı Londra’da olan ünlü isim, yaz sezonunu açmak için Bodrum’u tercih etti.
TACI ITIR ESEN’DEN DEVRALMIŞTI
Türkiye, Aslı Sümen’i 2017 yılındaki olaylı Miss Turkey yarışmasıyla tanımıştı. Yarışmada ilk olarak Itır Esen birinci seçilmiş, Aslı Sümen ise ikinci sırada yer almıştı. Ancak Itır Esen'in geçmişe dönük sosyal medya paylaşımlarının ortaya çıkması üzerine organizasyon komitesi Esen'in tacını elinden almıştı. Bu gelişmenin ardından yarışmanın ikincisi olan Aslı Sümen, 2017 Türkiye Güzeli ilan edilerek tacı devralmıştı.
BİKİNİSİYLE BODRUM SULARINDA
Uzun süredir magazin basınının uzağında, yurt dışında sakin bir hayat süren Aslı Sümen, Bodrum Gölköy'de objektiflere yansıdı. Günün büyük bir bölümünü denizde geçiren tescilli güzel, fit fiziğiyle tüm bakışları üzerinde topladı. Mavi bikinisiyle denizin keyfini çıkaran Sümen, bir ara eline cep telefonunu alarak suyun içinde bol bol fotoğraf ve video çekti.