Avukatlar cüppeyi çıkartıp, yerine uyuşturucu asmış

Denizli'de Baro Başkanı Ufuk Kök ve 11 avukatın gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Gözaltına alınan avukatların büro banyosunda kenevir yetiştirip, hasat ettikleri uyuşturucuyu elbise dolabındaki askıda kuruttukları belirlendi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök ve 11 avukatın, uyuşturucu madde kullandıkları, temin ettikleri ve ayrıca uyuşturucu maddeleri evleriyle ile ofislerinde yakın çevreleriyle kullandıkları ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabaha karşı Denizli Baro Başkanlığı binası ile belirlenen 21 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyonlar kapsamında Baro Başkanı Ufuk Kök ile baroya kayıtlı avukatlar E.E., V.S.B., M.O.A., O.S.O., Y.K., K.O., O.F.S., C.S., F.K., B.T. ve E.B. 'uyuşturucu kullanmak ve yer temin etmek' suçlamasıyla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda Baro Başkanı Ufuk Kök'ün ikametinde 0,3 gram esrar, diğer şüphelilerin adreslerinde ise 50 gram esrar, 57 sentetik ecza, 200 gram kenevir tohumu, 2 esrar öğütme aparatı, 2 kök kenevir bitkisi, muhtelif iklimlendirme malzemeleri, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan jandarma ekipleri, avukatlık bürosunun banyosunda kenevir bitkisi yetiştirildiğini, hasat edilen uyuşturucu maddenin ise elbise dolabındaki askıda kurutulduğunu tespit edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı