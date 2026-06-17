Trump'tan Sisi hakkında ezber bozan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile ilk tanışma anlarını anlatırken yine çok konuşulacak ifadelere imza attı. Seçim kampanyası döneminde bir otelde bir araya geldiklerini belirten Trump, "Aşık olduk, aramızda harika bir kimya vardı" dedi.

"ONDAN ÖNCE BİRBİRİMİZİ TANIMIYORDUK"

G7 Zirvesi kapsamında Mısır lideri el-Sisi ile yan yana gelen Trump, kameralar önünde aralarındaki dostluğun nasıl başladığına değindi. İlişkilerinin ilk günden beri çok iyi olduğunu vurgulayan Trump, ilk görüşmelerine dair esprili bir dille şu ifadeleri kullandı:

"Oteldeydi ve ben de onunla tanıştım. Aşık olduk, derin bir aşk... Ondan önce birbirimizi tanımıyorduk. Aramızda harika bir kimya vardı. Kalmam gerekenden iki sata daha uzun kaldım..."

"FAVORİ DİKTATÖRÜM"

ABD Başkanı'nın Sisi hakkındaki sıra dışı ifadeleri ilk kez kullanmadığı da hatırlatıldı. Trump, 2019 yılında düzenlenen G7 Zirvesi sırasında Mısır lideri için "Benim favori diktatörüm nerede?" sözlerini kullanmıştı. O dönemde büyük yankı uyandıran ifade, insan hakları örgütleri ve muhalif çevrelerin sert tepkisini çekmişti.