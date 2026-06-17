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Sosyal medyadaki tetikçi ağına büyük darbe: 54 ilde 258 gözaltı

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İnternet ortamında gruplar kurarak tetikçi pazarlayan, suç faaliyetlerini normalleştirmeye çalışan ve gençleri hedef alan organize yapılara yönelik 54 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dijital dünyayı suç yuvasına çeviren 258 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

  • İçişleri Bakanlığı, 54 ilde eş zamanlı operasyonla sosyal medyada tetikçilik faaliyeti yürüten 258 şüpheliyi gözaltına aldı.
  • Şüpheliler, şifreli iletişim platformlarında tetikçi temini ve iş alma/yapma ilanları veriyordu.
  • Operasyon kapsamında suç örgütlerini övme, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar da tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformları üzerinden "tetikçilik" faaliyeti yürüten ve suç örgütlerini öven yapılara karşı Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı siber operasyonlarından birine imza attı. 54 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda, dijital mecraları suç yuvasına çeviren ve internet üzerinden tetikçi temin etmeye çalışan 258 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

54 İLDE EŞ ZAMANLI "SİBER ABLUKA" 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde dev bir operasyon başlatıldı.

Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Diyarbakır'ın da bulunduğu tam 54 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, sosyal medya platformlarını organize suç faaliyetleri için kullanan 258 zanlı gözaltına alındı.

SANAL DÜNYADA "TETİKÇİ BORSASI" KURMUŞLAR

Yapılan teknik ve siber incelemelerde, gözaltına alınan şüphelilerin şoke eden yöntemleri de deşifre edildi. Zanlıların, çeşitli şifreli iletişim platformlarında özel gruplar oluşturdukları belirlendi. Bu gruplar vasıtasıyla adeta bir borsa gibi "tetikçi temin etme" ya da "tetikçilik işi alma/yapma" yönünde ilanlar ve paylaşımlar verdikleri saptandı.

SUÇU NORMALLEŞTİRME VE ELEMAN DEVŞİRME TUZAĞI 

Emniyet güçlerinin tespitlerine göre, şüphelilerin dijital dünyadaki kirli faaliyetleri sadece tetikçilikle sınırlı kalmadı. Zanlıların sosyal medya hesapları üzerinden şu amaçları güttükleri belirlendi:

Suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yapmak,

Örgütlerin kirli faaliyetlerini duyurarak güç gösterisinde bulunmak,

Suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımak,

Suç faaliyetlerinin "normal ve sıradan" olduğu algısını yaratarak toplumu manipüle etmek,

Sosyal medyayı bir tuzak olarak kullanıp ağlarına düşürdükleri gençleri örgüte yeni eleman olarak kazandırmak.

Gözaltına alınan 258 şüphelinin emniyetteki işlemleri ve dijital materyallerinin incelenmesi titizlikle devam ediyor.

Kaynak: AA
Haberler.com
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