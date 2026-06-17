Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi

CHP'de gözler bugün saat 14.00'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına çevrilirken, toplantı öncesi parti içinde tansiyonu yükselten yeni bir gelişme yaşandı. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin parti üyelikleri Yargıtay kayıtlarından silindi.

CHP'DE KRİTİK MYK ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde parti kulislerini hareketlendiren yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21 Mayıs tarihli "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu yeni MYK, 10 Haziran'daki toplantısında 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.

Parti yönetiminin bugün gerçekleştireceği MYK toplantısında ekonomi ve hukuk başta olmak üzere yeni kurulların oluşturulması ile bazı ihraç dosyalarının yeniden ele alınması beklenirken, toplantı öncesinde Yargıtay'dan gelen karar dikkat çekti.

YARGITAY KAYITLARINDAN SİLİNDİLER

Yüksek Disiplin Kurulu'nun henüz toplanmadığı ve ihraç sürecinin tamamlanmadığı bilinirken, disipline sevk edilen 9 milletvekilinin CHP üyeliklerinin Yargıtay kayıtlarından silindiği ortaya çıktı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, e-Devlet üzerinden yaptığı kontrolde parti üyeliğinin silindiğini fark ettiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Akdoğan paylaşımında, "Bu ne acele? YDK'ya hukuksuz bir sevk var. İtiraz ettik. YDK'da savunma hakkımız var. Mahkemeye itiraz hakkımız var. Biz CHP üyesiyiz. Parti üyeliğini öyle kafanıza göre silemezsiniz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise işlemin hukuki prosedür kapsamında gerçekleştirildiğini savundu.

Çelik, CHP Genel Sekreterliği tarafından MYK kararlarının Yargıtay'a bildirildiğini, disiplin sevklerinin tedbirli olması nedeniyle süreç sonuçlanıncaya kadar ilgili isimlerin üyelik kayıtlarının sistemden çıkarılmasının standart bir uygulama olduğunu söyledi.

TBMM'DE DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Yargıtay'ın aldığı kararın TBMM Başkanlığı'na bildirilmesi halinde dikkat çekici bir tablo ortaya çıkacak. Kararla birlikte CHP'nin üye milletvekili sayısı 138'den 129'a düşmüş durumda.

Kararın Meclis'e ulaşmasının ardından söz konusu milletvekillerinin TBMM internet sitesindeki kayıtlarının "bağımsız milletvekili" olarak güncellenmesi bekleniyor.

İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLEN İSİMLER

Kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler şöyle:

Ensar Aytekin

Ali Mahir Başarır

Gökhan Günaydın

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Özgür Karabat

Umut Akdoğan

Veli Ağbaba

Turan Taşkın Özer

Burhanettin Bulut

CHP'de bugün yapılacak MYK toplantısında bu dosyaların da gündeme gelmesi beklenirken, parti yönetiminin atacağı adımlar ve disiplin sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com