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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Polonya'nın Gornik Zabrze takımı oldu. İlk maç 21 ya da 22 Temmuz tarihinde Kadıköy'de oynanacak. Rövanş 28 ya da 29 Temmuz tarihinde Polonya'da oynanacak. Fenerbahçe ve Gornik Zabrze geçmişte resmi bir maçta hiç karşı karşıya gelmedi.

  • Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Polonya ekibi Gornik Zabrze oldu.
  • İlk maç 21 veya 22 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş 28 veya 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak.
  • Fenerbahçe ile Gornik Zabrze daha önce resmi bir maçta karşılaşmadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu kura çekimi tamamlandı. Yeni sezonda Devler Ligi gruplarına kalmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin rakibi Polonya ekibi Gornik Zabrze oldu. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi yolundaki ilk ciddi sınavını Polonya temsilcisine karşı verecek.

İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞILAŞACAK

UEFA'nın açıkladığı takvime göre eşleşmenin ilk karşılaşması 21 veya 22 Temmuz tarihinde İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe, taraftarının önünde avantajlı bir skor elde ederek rövanşa rahat çıkmayı hedefleyecek. Fenerbahçe ve Gornik Zabrze geçmişte resmi bir maçta hiç karşı karşıya gelmedi.

RÖVANŞ POLONYA'DA

Eşleşmenin rövanş mücadelesi ise 28 veya 29 Temmuz tarihinde Polonya'da oynanacak. İki maç sonunda turu geçen taraf UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edecek.

HEDEF DEVLER LİGİ

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, uzun yıllardır hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılmayı amaçlıyor. Sarı-lacivertliler, Gornik Zabrze engelini aşarak bir üst tura yükselmek istiyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıahmet sevilgen:

senin yaptığın haberin ben jose mourinho mu kaldı

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Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

herzamki senaryo ön elemede elenip Avrupa da da ilk gurupta elenecek

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Haber YorumlarıAbdullah Yurdagül:

Bari haberi düzgün yapın . Alper kızıltepe düzelt haberini . Ne Jose Mourinho'su o mu kaldı ??

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Haber YorumlarıGürcan Çetin:

Jose Mourinho komik sizi, Fener den yine bomba haberler

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Haber YorumlarıFatih Taner Yön:

Jose Mourinho ?

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