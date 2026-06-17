Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu kura çekimi tamamlandı. Yeni sezonda Devler Ligi gruplarına kalmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin rakibi Polonya ekibi Gornik Zabrze oldu. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi yolundaki ilk ciddi sınavını Polonya temsilcisine karşı verecek.

İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞILAŞACAK

UEFA'nın açıkladığı takvime göre eşleşmenin ilk karşılaşması 21 veya 22 Temmuz tarihinde İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe, taraftarının önünde avantajlı bir skor elde ederek rövanşa rahat çıkmayı hedefleyecek. Fenerbahçe ve Gornik Zabrze geçmişte resmi bir maçta hiç karşı karşıya gelmedi.

RÖVANŞ POLONYA'DA

Eşleşmenin rövanş mücadelesi ise 28 veya 29 Temmuz tarihinde Polonya'da oynanacak. İki maç sonunda turu geçen taraf UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edecek.

HEDEF DEVLER LİGİ

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, uzun yıllardır hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılmayı amaçlıyor. Sarı-lacivertliler, Gornik Zabrze engelini aşarak bir üst tura yükselmek istiyor.