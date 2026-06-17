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Film gibi soygun: Çalıntı iş makinesiyle ATM'yi duvardan söküp kaçtılar

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İngiltere'de film sahnelerini aratmayan soygun, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Yüzleri maskeli hırsızlar, çalıntı bir iş makinesiyle bankanın dış cephesine saldırarak ATM'yi yerinden söktü. İçerisinde on binlerce sterlin bulunduğu belirtilen para makinesini araca yükleyen şüpheliler, saniyeler içinde olay yerinden uzaklaşırken polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

İngiltere'de yüzleri maskeli bir çete, çalıntı iş makinesi kullanarak bir bankanın ATM'sini duvardan söküp kamyona yükleyerek kaçtı. İçinde on binlerce sterlin bulunduğu belirtilen ATM'nin çalınmasıyla ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

İngiltere'nin Cambridgeshire bölgesindeki Ramsey kasabasında yaşanan soygun, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sabahın erken saatlerinde harekete geçen maskeli şüpheliler, çalıntı olduğu değerlendirilen bir telehandler (yükleyici iş makinesi) ile Nationwide Building Society şubesinin dış cephesine yöneldi.

ATM'Yİ DUVARDAN KOPARDILAR

Görüntülerde iş makinesinin binaya defalarca çarparak ATM'nin bulunduğu bölümü parçaladığı görüldü. Şüpheliler daha sonra yerinden sökülen ATM'yi bir kamyona yükleyerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Yetkililer, çalınan ATM'nin içinde on binlerce sterlin bulunduğunu değerlendiriyor.

ÜÇ ARAÇ KULLANDILAR

Cambridgeshire Polisi'nin açıklamasına göre soygunda iş makinesiyle birlikte en az üç araç kullanıldı. Olay sırasında çevrede bulunan güvenlik kameraları ve araç kameralarından elde edilen görüntüler incelemeye alındı.

Polis, iş makinesinin de olay öncesinde başka bir noktadan çalındığını düşünüyor.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ve elinde görüntü bulunan vatandaşların kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

Soygun nedeniyle şubede ciddi hasar meydana gelirken, banka yönetimi ATM'nin ve şubenin en kısa sürede yeniden hizmete açılacağını duyurdu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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