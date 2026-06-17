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Michael Jackson'un eski eşinin son hali dikkat çekti

Michael Jackson'un eski eşinin son hali dikkat çekti
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Popun Kralı Michael Jackson'ın eski eşi ve iki çocuğunun annesi Debbie Rowe görüntülendi. 0 yıl önce meme kanseriyle mücadele eden 67 yaşındaki Rowe'un bitkin ve zayıf hali dikkat çekti.

Popun Kralı Michael Jackson’ın eski eşi ve iki çocuğunun annesi Debbie Rowe, uzun bir aradan sonra görüntülendi. 1958 doğumlu olan 67 yaşındaki Rowe’un oldukça zayıflamış ve bitkin hali gözlerden kaçmadı.

MEME KANSERİYLE MÜCADELE ETMİŞTİ

Ünlü ismin bu belirgin değişimi, akıllara geçmişte yaşadığı sağlık sorunlarını getirdi. Yaklaşık 10 yıl önce meme kanserine yakalanan ve ağır bir tedavi sürecinin ardından hastalığı yenen Rowe'un, yaşının ve atlattığı büyük rahatsızlığın etkilerini hâlâ taşıdığı görülüyor.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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