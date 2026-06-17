Haberler

Görevden alınan TRT spikerinin maç öncesi videosu ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran-Yeni Zelanda maçında takımları yaklaşık 4 dakika boyunca karıştırdığı gerekçesiyle görevden alınan TRT spikeri Murat Ekrem Çimen'in, maç öncesinde Los Angeles Stadı'ndan bir arkadaşına gönderdiği video ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

  • TRT spikeri Murat Ekrem Çimen, İran-Yeni Zelanda maçında takım isimlerini karıştırdı.
  • TRT, hatayı 'kabul edilemez' bularak Çimen'i Dünya Kupası yayın ekibinden çekti.
  • Çimen'in maç öncesi Los Angeles Stadı'ndan arkadaşına video gönderdiği ortaya çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İran ile Yeni Zelanda arasında oynanan karşılaşma, TRT yayınında yaşanan spiker hatasıyla gündeme gelmişti.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında İran'ın atakları Yeni Zelanda, Yeni Zelanda'nın hücumları ise İran atağı olarak aktarılmıştı. Yaklaşık 4 dakika süren karışıklık futbolseverlerin tepkisini çekmişti.

TRT daha sonra yaptığı açıklamada yaşanan hatayı "kabul edilemez" olarak nitelendirmiş ve spiker Murat Ekrem Çimen'in inceleme süreci kapsamında ABD'deki Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekildiğini duyurmuştu.

MAÇ ÖNCESİ GÖNDERDİĞİ VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Tartışmalar sürerken Murat Ekrem Çimen'in maç öncesinde bir arkadaşına gönderdiği video ortaya çıktı.  Los Angeles Stadı'ndan çekilen görüntülerde deneyimli spikerin, "Ahmet kardeşime selamlar. İşte Los Angeles Stadı'ndan görüntüler. Birazdan maç başlayacak." ifadelerini kullandığı görüldü.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde Murat Ekrem Çimen'in geçmiş yıllarda bir maçta gol tekrarını yeni gol olmuş gibi anlattığı anlar da yeniden gündeme geldi. İran-Yeni Zelanda maçındaki karışıklığın ardından bu görüntülerin tekrar dolaşıma girmesi dikkat çekti.

TRT'DEN SERT AÇIKLAMA GELMİŞTİ

TRT, yaşanan olay sonrası yaptığı açıklamada yayıncılık standartlarına aykırı hiçbir uygulamanın kabul edilmeyeceğini belirtmiş ve gerekli idari süreçlerin başlatıldığını duyurmuştu. Kurum ayrıca Murat Ekrem Çimen'in Dünya Kupası yayınlarında görev almayacağını açıklamıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi

Kritik toplantıya saatler kala flaş gelişme! CHP'de vekil sayısı düştü
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar

Baro başkanı alındı, suçlamalar vahim! İşte evlerinden çıkanlar
'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı

Kararnamede dikkat çeken isim! 'Barbie Kaymakam'a kritik görev
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarlada görüldü, etle besleniyor! Tam bir dev

Tarlada görüldü, etle besleniyor! Tam bir dev
Doğada toplamak yasak, tarlada yetiştiren zengin oluyor: 13 bin liraya satılıyor

Toplaması yasak, yetiştiren zengin oluyor
107 günlük savaş sonrası İran'a dev ekonomik piyango

107 günlük savaşı kim kazandı? Bu tablo her şeyi anlatıyor
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu

Sizce bu normal mi? Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Bir de doktor olacak! Yaptıkları yüz kızarttı

Bir de doktor olacak! Yaptıkları yüz kızarttı
Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış