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Okul katliamında şok detay! 14 yaşındaki cani saldırı sırasında canlı yayın açmış

Okul katliamında şok detay! 14 yaşındaki cani saldırı sırasında canlı yayın açmış
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Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin hazırlanan raporda, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin katliamdan önce Telegram üzerinden görüntülü sohbet açtığı ve saldırıyı canlı yayınlamış olabileceği belirtildi. Dijital incelemelerde saldırı öncesi görüntülü grup görüşmesine ait izler tespit edilirken, görüşmeye Belçika'dan bir kullanıcının katıldığı, İngiltere'deki bir çocuğun ise saldırgandan benzer bir eylem için tavsiye istediği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta 9 öğrencinin ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. TBMM'de kurulan araştırma komisyonuna sunulan bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin, katliam öncesinde Telegram üzerinden görüntülü sohbet açtığı ve saldırıyı canlı yayınlamış olabileceği belirlendi.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre, TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu'na sunulan raporda, saldırganın olay günü evden çıkarken telefonunda Telegram uygulaması üzerinden "Konata Izumi" isimli grupta görüntülü sohbet başlattığı belirtildi.

TELEFONUNU KORİDORA BIRAKIP TENEFFÜSÜ BEKLEMİŞ

Rapora göre Mersinli, okul binasına girdikten sonra yanında getirdiği silahları tuvalette hazırladı. Daha sonra görüntülü sohbetin açık olduğu telefonunu okul koridorundaki kalorifer peteğinin üzerine bırakarak öğrencilerin teneffüse çıkmasını bekledi.

İlk saldırıyı ise üst kattaki tuvaletin arızalı olması nedeniyle alt kattaki tuvalete inen iki kız öğrenciye yönelik gerçekleştirdi.

DİJİTAL İZLER TESPİT EDİLDİ

Emniyet tarafından yapılan dijital incelemede, saldırganın "Konata Izumi" isimli Telegram hesabı üzerinden saldırıdan hemen önce görüntülü grup sohbeti açtığına ilişkin dijital izlere ulaşıldığı kaydedildi.

Raporda, "Evden çıkışından olayın gerçekleştiği ana kadarki süre boyunca telefonu tutuş şeklinden ve kulaklık takmasından sohbet-görüntülü sohbet, canlı yayın yapmış olabileceği değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

BELÇİKA VE İNGİLTERE BAĞLANTISI

Soruşturma kapsamında görüntülü sohbete katılan hesapların tespit edilmesi için Telegram ile yazışmalar yapıldı. Yapılan incelemelerde görüşmeye Belçika'dan bağlanan bir kullanıcı belirlendi.

Belçika makamlarıyla kurulan temas sonucunda IP adresinin Arnavut kökenli bir kişiye ait telefon hattıyla bağlantılı olabileceği tespit edildi. Söz konusu kişinin 15 yaşındaki oğlunun telefonu kullandığı ve çocuğun yakalanması için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

Öte yandan saldırgana İngiltere'den bir çocuğun da mesaj gönderdiği ortaya çıktı. İddiaya göre İngiliz çocuk kendi okulunun krokisini paylaşarak benzer bir saldırı gerçekleştirmek istediğini belirtti ve tavsiye istedi. Türk makamlarının bilgilendirmesi üzerine söz konusu çocuk ülkesinde yakalandı.

Kaynak: Haberler.com
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