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CHP'den istifa eden Nimet Özdemir'in yeni adresi belli oldu

CHP'den istifa eden Nimet Özdemir'in yeni adresi belli oldu
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İYİ Parti'den CHP'ye geçen ve rozetini Özgür Özel'in taktığı İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in yeni adresi siyaset kulislerinin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. CHP'den istifa eden Özdemir'in 25 Haziran'da AK Parti'ye katılacağı iddia edilirken, söz konusu gelişmenin Ankara'da siyasi dengeleri etkileyebilecek önemli adımlardan biri olabileceği belirtiliyor.

  • Gazeteci Sinan Burhan, CHP'den istifa eden Nimet Özdemir ve İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın 25 Haziran'da AK Parti'ye katılacağını iddia etti.
  • Burhan, Haymana ve Nallıhan belediye başkanlarının da AK Parti'ye geçişinin büyük ölçüde netleştiğini öne sürdü.
  • Gölbaşı Belediyesi ile ilgili henüz kesinleşmiş bir gelişme bulunmuyor, görüşmeler sürüyor.

Gazeteci Sinan Burhan, tv100 canlı yayınında siyaset kulislerini hareketlendirecek bir iddiayı gündeme taşıdı. Burhan, CHP'den istifa eden Nimet Özdemir ile İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın 25 Haziran'da Ak Parti'ye katılacağını öne sürdü.

CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan tartışmalar ve siyasi hareketlilik sürerken, Ankara kulislerini hareketlendiren yeni bir iddia gündeme geldi. tv100 ekranlarında konuşan gazeteci Sinan Burhan, önümüzdeki günlerde Ak Parti'ye yeni katılımların gerçekleşeceğini söyledi.

25 HAZİRAN TARİHİNİ VERDİ

Canlı yayında kulis bilgilerini paylaşan Burhan, CHP'den istifa eden Nimet Özdemir ile İyi Parti'den seçilen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın 25 Haziran tarihinde AK Parti saflarına katılmasının beklendiğini ifade etti.

Söz konusu katılımların gerçekleşmesi halinde hem CHP hem de İYİ Parti cephesinde yeni siyasi tartışmaların yaşanabileceği değerlendiriliyor.

GÖLBAŞI İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

Burhan, Gölbaşı Belediyesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bu konuda henüz kesinleşmiş bir gelişme bulunmadığını belirten Burhan, görüşmelerin ve temasların devam ettiğini söyledi.

YENİ KATILIMLAR YOLDA

AK Parti'ye yönelik katılımların yalnızca iki isimle sınırlı kalmayacağını öne süren Burhan, Ankara'nın önemli ilçelerinden Haymana ve Nallıhan belediye başkanlarının da AK Parti'ye geçişinin büyük ölçüde netleştiğini iddia etti.

Siyaset kulislerinde geniş yankı uyandıran açıklamalarla birlikte gözler 25 Haziran'da yapılması beklenen olası katılım törenlerine çevrildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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