FED, faizi sabit bıraktı

ABD Merkez Bankası, faizi 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.

FED, FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

ABD Merkez Bankası (Fed), 2026 yılının dördüncü faiz kararını açıkladı. Yeni Başkan Kevin Warsh yönetiminde ilk kez toplanan Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC), küresel piyasaların beklentilerine uygun olarak politika faizini yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit tuttu.

Fed, 2025'in son 3 toplantısında üst üste 25'er baz puanlık faiz indirimlerine gitmişti. ABD Merkez Bankası, ocak, mart ve nisan toplantılarında ise faizi sabit bırakmıştı. Böylece bugünle beraber 4 sefer 'pas' demiş oldu.