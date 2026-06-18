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Malatya'da 57 yaşındaki adam arkadaşının evinde ölü bulundu

Malatya'da 57 yaşındaki adam arkadaşının evinde ölü bulundu
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 57 yaşındaki Soner Akçadağ, arkadaşının evinde yatağa uzandıktan sonra hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp rahatsızlığı olan Akçadağ'ın cenazesi adli tıpa gönderildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 57 yaşındaki adam arkadaşının evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi Irmak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre arkadaşının yaşadığı apartman dairesine giden 57 yaşındaki Soner Akçadağ, burada bir süre vakit geçirdikten sonra dinlenmek için yatağa uzandı. Bir süre sonra Akçadağ'ın hareketsiz olduğunu fark eden ev sahibi durumu Akçadağ'ın yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Soner Akçadağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Akçadağ'ın cenazesi, olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerde çöp konteynerine atılmış halde 2 adet alkollü içecek kutusu bulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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