Bahçeli'nin "Yanındayız" dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale

Atama bekleyen ve mülakat sonuçlarına tepki gösteren öğretmenlerin hak arayışı Ankara'da sert müdahaleyle karşılaştı. Seslerini duyurmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde basın açıklaması yapmak isteyen eğitimcilere emniyet ekipleri müdahale etti. Yaşanan arbedede 14 öğretmen, yere yatırılarak ve ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

BAHÇELİ "YANINDAYIZ" DEMİŞTİ

Gözaltıların yaşandığı bu gergin süreçten hemen önce, dün yapılan parti grubu sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, öğretmenlerin durumuna ilişkin dikkat çeken bir destek mesajı vermişti. Bahçeli, atama bekleyen ve hak mücadelesi veren eğitimcileri kast ederek, "Onların da yanındayız" ifadelerini kullanmıştı.

ÖĞRETMENLER NE TALEP EDİYOR?

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve çeşitli öğretmen platformları çatısı altında birleşen eğitimciler, uzun süredir çözülmeyen yapısal sorunlarına dikkat çekiyor. Öğretmenlerin başlıca talepleri şu şekilde sıralanıyor:

Taban Maaş Uygulaması: Özel öğretim kurumlarında asgari ücrete ya da çok düşük ücretlere mahkum edilen öğretmenler için taban maaş güvencesinin yeniden getirilmesi,

Özlük Hakları: Kamu ile özel sektör arasındaki hak uçurumunun kapatılması ve özlük haklarının güçlendirilmesi,

İş Güvencesi: Güvencesiz ve kısa süreli sözleşmeler yerine kalıcı iş güvencesi sağlanması,

Mülakat Sorunu: Atamalarda liyakati zedelediği savunulan mülakat sisteminin kaldırılması.

Öğretmenler, seslerini siyasilere ve kamuoyuna duyurabilmek amacıyla son haftalarda Ankara'yı eylem alanına çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde ve kentin farklı noktalarında nöbet tutan, açıklamalar yapan sendikalar; kendilerine verilen sözlerin tutulmaması halinde eylemlerin kararlılıkla süreceğini vurguluyor.

Kaynak: Haberler.com