Stratejik Burseya Dağı Alındı, Afrin Göründü! İlk Şehir Savaşı Bugün Başlayacak

Zeytin Dalı Haraketı'da Afrin'e ulaşan bölgenin en stratejik noktası olan Burseya Dağı'nın alınmasından sonra başta Raco, Cinderes ve Şeyh Hadid olmak üzere terör örgütü PKK- YPG işgalindeki dağlık kesimi tamamen temizlemek isteyen Mehmetçik ve ÖSO'nun, 'ilk şehir savaşı' niteliğinde olacak harekâtı bugün başlatması bekleniyor. Afrin'in Hatay tarafındaki batı cephesi de bugünden itibaren hareketlenecek.

İLK ŞEHİR SAVAŞI BAŞLIYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre başta Raco, Cinderes ve Şeyh Hadid olmak üzere PKK - YPG işgalindeki dağlık kesimi tamamen temizlemek isteyen Mehmetçik ve ÖSO'nun, 'ilk şehir savaşı' niteliğinde olacak harekâtı bugün başlatması bekleniyor. Ali Bekki köyü ve 740 numaralı tepeyi önceki gün ele geçiren güvenlik güçleri, kritik Raco beldesini her yandan kuşattı. Raco'nun ardından sırada Cinderes ve Şeyh Hadid beldeleri var.

SIRADA RACO VE CINDERES VAR

Savaş uçakları dün gün boyu Raco ve Cinderes beldelerinde örgüte ait sığınak ve mevzileri vurdu. Ayrıca mini insansız hava araçları 'uçangöz'lerle keşif faaliyeti devam ediyor. Cinderes, Afrin'e uzanan düz vadi olması açısından Zeytin Dalı Harekâtı'nın ilerleyen safhaları için önem taşıyor. Yine kuzeyde kuşatma altında bulunan Bülbül beldesinin de önümüzdeki günlerde alınmasıyla birlikte PKK, sınır hattında işgal ettiği bütün noktaları kaybetmiş olacak. Son operasyon ise Afrin kent merkezine yönelik gerçekleştirilecek.

BURSEYA DAĞI ALINDI

Zeytin Dalı Harekâtı, 9. gününde yağmurun dinmesi ve havanın açması ile birlikte hız kazandı. Dün sabah kritik önemdeki Burseya Dağı'na Azez'den üç koldan harekât başlatıldı. Harekâta bini aşkın ÖSO kuvvetinin yanı sıra Hakkari Dağ Komando ile Kayseri Komando Tugayı'nın seçkin özel birlikleri katıldı. Harekât kapsamında önce F-16'lar dağın eteği, tepesi ve arkasındaki hedefleri aralıksız bombaladı. Uçaklar, sınır hattından topçu ve tank atışları ile de desteklendi. Başta tanklar olmak üzere zırhlı araçlar dağın yamaçlarına konuşlandı. Buradan, tepede YPG'lilerin mevzilendiği hedefler bombalandı.

KULELER BOMBALANDI

Komando birlikleri ve ÖSO askerleri, bombardımanla birlikte belirlenen hedeflere doğru ilerledi. Dağın tepesi ve çevresinde bulunan kalın beton ve çelikle güçlendirilmiş kuleler, yakın mesafeden tank, top atışları ve çok namlulu roketlerle ateş altına alındı. Kuleler havaya uçurulurken TSK desteğindeki ÖSO kuvvetleri taarruza geçti. Taarruz sonrası YPG grupları ile yakın mesafeden yoğun çatışmalar yaşandı. Burseya Dağı'ndan yükselen dumanlar Kilis ve Azez'de vatandaşlar tarafından da izlendi.

TÜRK BAYRAĞI DİKİLDİ

Saatler 14.30'u gösterirken dağın hakim tepeleri tamamen ele geçirildi. Dağa çıkan ÖSO mensupları, en yüksek noktaya kırmızı flama taktı. Türk askerleri de Türk Bayrağı dalgalandırdı.

TSK, BÖYLE DUYURDU

Burseya Dağı'nın ele geçirilmesi sonrasında, dağın Afrin tarafına bakan kesiminde kaçmaya çalışan YPG'li gruplar, savaş uçakları ve sınırdan yapılan top atışlarıyla vuruldu. Burseya Dağı'nın alınması ile Afrin ve çevresindeki YPG hedefleri daha rahat görünür oldu. Afrin'e doğru çekilmeye çalışan YPG'liler ile TSK ve ÖSO kuvvetleri arasında dağın eteklerindeki şiddetli çatışmalar gün boyu sürdü.

TSK'dan 15.21'de yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu tarafından, 28 Ocak 2018'de saat 14.30 sularında Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir. Hava harekâtı, taarruz helikopterleri, silahlı insansız hava araçları ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen harekât, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi.

Burseya Dağı'nın ele geçirilmesi sonrasında Kilis ve Azez bölgesinden mayın ve bomba imha uzmanı ekipler, bölgeye intikal etti. Dağlık bölgedeki kuleler, sığınaklar ve yer altı sığınakları ve geçiş güzergahındaki mayınların temizlenmesi işlemine başlandı.

ALİ BEKKİ'YE GİRİLDİ

Burseya'ya yönelik harekata paralel olarak Kilis'ten Hatay'a uzanan sınır hattında yer alan Bülbül, Raco ve Cinderes kasabaları çevresindeki köylerdeki hedefler de F-16'lar tarafından vuruldu. Havadan ve karadan etkili vuruşlar sonrası TSK ve ÖSO kuvvetleri, ilerlemeye devam etti. Harekat kapsamında Raco'ya bakan 740. nokta olarak bilinen bölge de ele geçirildi.

Ali Bekki köyüne ilerleyen kuvvetler burayı da ele geçirdi, köye Türk tankları girdi. Köydeki derin beton mevziler, yerle bir edildi. Yerel kaynaklar, kaçan teröristlerin halkı canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştığını, Türk askerine karşı direnmek için ikna etmeye çalıştığını ancak destek bulamadığını aktardı.

19 NOKTA KURTARILDI

Burseya Dağı'nın terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenmesinin ardından harekata devam eden TSK ve ÖSO kuvvetleri, öğleden sonra Afrin'in doğusunda yer alan Kastel Cündo köyüne yöneldi. Bu köy de TSK ve ÖSO tarafından kontrol altına alındı. Gece saatlerinde TSK savaş uçaklarının hava harekatı ve topçu atışlarıyla vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyonla harekatın 9. gününde Afrin'in beş beldesinde 14'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere 19 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

Bu arada şiddetli çatışmalar sırasında PYD'li teröristlerin TSK ve ÖSO askerlerinin bulunduğu bölgeye sık sık havan ve roketin yanı sıra keskin nişancılar ile de saldırı düzenlediği bildirildi.

ÖSO DA TEPEYE KIRMIZI FLAMA DİKTİ

Burseya Dağı'nın alınması sonrası, tepenin en hakim noktasında yer alan beton ve çelikten yapılan gözetleme kulesine, harekatta yer alan bir komando Türk bayrağı astı. Komando, üç kez öptüğü bayrağı kuleye dikti. Daha sonra ÖSO da Burseya tepesine kırmızı flama dikti.

Burseya Dağı'nın alınması sonrasında Azez'in kuzeyinde bulunan Bafliyon Tepesi savaş uçakları ve tank ve sınır hattından top atışları ile vuruldu. Harekata katılan kuvvetler ise operasyonu tepeye doğru kaydırdı. Kilis'e YPG tarafından atılan roketlerin bir bölümünün ise Bafliyon tepesinden atıldığı belirtiliyor.

MARE'YE SALDIRI PÜSKÜRTÜLDÜ

Mare ilçesinde PYD/PKK'lı teröristlerin sızma girişimi de Özgür Suriye Ordusu tarafından engellendi. ÖSO komutanlarından Ebu Sıtayf Minnağ, Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Mare ilçesinin güneyindeki Tuveys bölgesine teröristlerin sızma girişiminde bulunduğunu belirtti. Girişimlerin bölgede bulunan ÖSO tarafından püskürtüldüğünü aktaran Minnağ, "Çıkan çatışmalarda 4 terörist öldürüldü, 17 terörist de yaralandı" dedi.

557 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı tarafından, Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin, dün şu bilgiler paylaşıldı: "Harekât kapsamında, 28 Ocak 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden hayati tehlikesi olmayacak şekilde iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen bir Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuştur. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 557 olmuştur."

ŞEHİT SAVCININ ADI BOMBADA

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 2012'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'un (34) adı, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan savaş uçağındaki bombanın üzerine yazıldı. Fotoğrafı, Uzun'un hemşire eşi Cihan Uzun, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaştı.

REYHANLI'YA 2 ROKET DÜŞTÜ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine, dün 16.30 sıralarında, Afrin kırsalındaki teröristler tarafından atılan 2 roket düştü. Roketlerin 1'i Bayır Mahallesi'ndeki bir evin bahçesine, diğeri de boş araziye isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Patlama nedeniyle bazı evlerde hasar oluştu. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

TOPÇU ERLER, HATAY'DAKİ BİRLİKLERE ULAŞTI

Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Özel Kuvvetleri ve komandolar ile Özgür Suriye Ordusu askerleri kara operasyonlarını hızlandırırken sınır birliklerine takviye birliklerin sevk edilmesine devam edildi. 4 gün önce Erzurum'dan yola çıkan topçu birliklerindeki görevli erler Hatay'a ulaştı. İki otobüs ve 4 askeri kamyon malzeme ile Hatay'a gelen erler buradaki topçu birliklerine takviye güç olarak görevlendirildi.

DAĞIN ALINMASINDAN SONRA KİLİS'TE KUTLAMA

Dağın alınması sonrası Kilis kent merkezi ile Azez'de sokağa dökülen binlerce kişi, kutlama yaptı. Araçlarını Türk bayraklarıyla donatan Kilisliler, kent merkezinde sevinç gösterileri yaparken, çok sayıda kişi Burseya Dağı yakınlarındaki Öncüpınar Sınır Kapısı'na giderek, sevinç gösterisinde bulundu.