3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu

Kahramanmaraş, Boğaziçi Mahallesi'nde yaşanan yangın faciasının kurbanlarını son yolculuğuna uğurladı. Bir binanın birinci katında çıkan ve tüm şehri yasa boğan yangında hayatını kaybeden engelli kardeşler Mustafa Saltalı (46), Esra Saltalı (44) ve Muhammed Ali Saltalı (31) için yürekleri burkan bir cenaze töreni düzenlendi. Anne Hatice ile diğer oğlu Abdulgani Saltalı'nın ise yangından yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

DUALARLA SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Faciada can veren üç kardeş için şehrin en büyük camilerinden Abdülhamid Han Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni gerçekleştirildi. Aile yakınlarının ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği törende, kılınan cenaze namazının ve alınan helalliğin ardından kardeşlerin cenazeleri dualar eşliğinde toprağa verildi.

"ANNEM GÖZLERİNİN ÖNÜNDE EVLATLARINI KAYBETTİ"

Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken ve kardeşlerini kaybetmenin derin acısını yaşayan Mikail Saltalı, gazetecilere yaptığı açıklamada olayın şokunu atlatamadıklarını belirtti. Toplam 8 kardeş olduklarını ifade eden Saltalı, yaşadıkları trajediyi şu sözlerle anlattı:

"Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüz, bu Allah'ın emri. 3 engelli kardeşim vefat etti. Ben olay günü Çağlayancerit Mahallesi'ndeydim. Haberi apartman sitesinin mesaj grubunda gördüm ve hemen geldim. Geldiğimde kardeşlerim vefat etmişti. Annem onları kurtarmak için elinden geleni yaptı. Ağabeyim 46 yaşındaydı, annem ona ve diğerlerine yıllarca gözü gibi baktı. Her zaman evlatlarının yanındaydı ama maalesef gözlerinin önünde onları kaybetti. Ev şu an kullanılamaz durumda. Sağ olsun belediyemiz bize gereken yardımı gösteriyor."

PROTOKOL VE VATANDAŞLAR AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADI

Acılı aileyi bu zor gününde devlet erkanı ve bölge halkı da yalnız bırakmadı. Cenaze törenine; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş'ın yanı sıra çok sayıda bürokrat ve vatandaş katılarak Saltalı ailesine taziye dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı