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Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest

Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest Haber Videosunu İzle
Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest
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Fenerbahçe'nin Serhou Guirassy transferinde Borussia Dortmund'un 40 milyon euroluk bonservis talebini geri çevirmemesi üzerine alternatif olarak Jean-Philippe Mateta'yı gündemine aldığı iddia edildi. İsmail Kartal'ın da Fransız golcü için olumlu rapor verdiği öne sürüldü.

  • Borussia Dortmund, Serhou Guirassy için 40 milyon euro bonservis bedelinde diretince Fenerbahçe rotasını Jean-Philippe Mateta'ya çevirdi.
  • Fenerbahçe'nin yeni transfer hedefi Crystal Palace'ın 28 yaşındaki golcüsü Jean-Philippe Mateta.
  • Aziz Yıldırım, 7 Haziran seçimi öncesinde Londra'da Mateta'nın menajeri Paul Latouche ile görüştü.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi santrfor arayışları sürerken, Serhou Guirassy transferinde yaşanan gelişmeler yönetimi farklı bir isme yöneltti.

Borussia Dortmund'un yüksek bonservis talebinden geri adım atmaması üzerine sarı-lacivertliler rotasını Crystal Palace'ın golcüsü Jean-Philippe Mateta'ya çevirdi.

DORTMUND 40 MİLYON EURO'DA DİRETİYOR

Fenerbahçe'nin Guirassy için yaptığı girişimlerde Borussia Dortmund'un 40 milyon euroluk bonservis talebini sürdürdüğü belirtildi. Alman ekibinin bu tavrı sonrası yönetimin alternatif isimler üzerinde çalışmalara hız verdiği ifade edildi.

YENİ HEDEF MATETA

İddialara göre Fenerbahçe'nin transfer listesinin başına Jean-Philippe Mateta geçti. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da 28 yaşındaki Fransız golcü için olumlu rapor verdiği ve transferine sıcak baktığı öne sürüldü. Crystal Palace'ın yaklaşık 30 milyon euroluk bir teklif karşılığında transfere onay verebileceği iddia edildi.

LONDRA'DA İLK TEMAS

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Aziz Yıldırım'ın 7 Haziran'daki seçim öncesinde Londra'da Mateta'nın menajeri Paul Latouche ile bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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