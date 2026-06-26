Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak

Eğlence dünyasının unutulmaz isimlerinden biri olan ve "Hadi Hadi" şarkısıyla hafızalara kazınan Fatih Ürek'in vefatının ardından geride bıraktığı mirası ve bu mirasın akıbeti netlik kazandı. Ailesi, ünlü sanatçının en büyük arzusunu gerçekleştirmek için harekete geçti.

170 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere 59 yaşındaki sevilen sanatçı, 15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği ani kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı. İlk müdahale sırasında kalbi duran ve 20 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen Ürek, aylarca yoğun bakımda tedavi görmüştü. Yaklaşık üç ay süren yaşam savaşını 30 Ocak'ta kaybeden sanatçı, Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

DİKKAT ÇEKEN MAL VARLIĞI

Vefatının ardından Fatih Ürek'in yıllar süren sahne hayatı boyunca edindiği serveti de gündeme gelmişti. Bilinen yatırımlarıyla dikkat çeken ünlü sanatçının mal varlığı şu şekilde sıralanıyordu:

Bodrum Yokuşbaşı'nda değeri yaklaşık 170 milyon TL olan 800 metrekarelik malikane.

İstanbul Ataşehir'de 5 adet daire.

6 milyon TL değerinde lüks bir otomobil.

Bankada bulunan nakit birikimi.

Sahne hayatı boyunca edindiği değerli pırlanta ve mücevher koleksiyonu.

Ayrıca sanatçının vefatından kısa bir süre önce, büyük bir kafe zincirindeki hissesini farklı yatırımlarda değerlendirmek amacıyla devrettiği de kulislere yansımıştı.

ABLASI SELVİ ÜREK İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU

Son günlerde basında yer alan "Miras kardeşler arasında paylaşıldı, mücevherler ve evler çalındı" şeklindeki asılsız haberler üzerine, Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek sessizliğini bozdu. Sürecin tamamen yasal bir çerçevede ilerlediğini ve kardeşler arasında hiçbir sorun olmadığını belirten Selvi Ürek, şu açıklamayı yaptı:

"Daha hastanedeyken bile hakkımızda asılsız haberler çıktı. 'Mücevherler, kürkler, evler ve paralar çalındı, bölüşüldü' denildi ama kesinlikle öyle bir şey yok. Kendi avukatına süreci yönetmesi için yetki verdik. Resmi işlemler tamamlandıktan sonra kalan mal varlığı dört yasal mirasçı arasında eşit şekilde paylaşılacak."

Fatih Ürek'in geride bıraktığı vergi ve banka borçlarının da olduğunu belirten Selvi Ürek, bu borçların büyük bir kısmının sanatçının kendi öz kaynaklarından karşılanarak ödendiğini sözlerine ekledi.

EŞYALARI EĞİTİM VE HAYVANLAR İÇİN SATILACAK

Abla Ürek, sanatçının şatafatlı sahne hayatından geriye kalan kişisel eşyalarının akıbeti hakkında da bilgi verdi.

Ürek, açıklamasına şöyle devam etti:

"Evet, takıları vardı. Bir kısmı satıldı, bir kısmını ise kardeşler olarak hatıra amacıyla aldık. Gözlüğü, birkaç çantası gibi eşyalarını da hatıra olarak ayırdık. Ancak geriye kalan tüm eşyalarını satacağız. Daha bir sürü ayakkabısı, sahne kıyafeti var. Hepsini satıp kesin olarak eğitime ve biraz da hayvanlara bağışlayacağız."

Kaynak: Haberler.com