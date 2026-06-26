Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Yaralılar var

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Saat 16.45 sıralarında gerçekleşen patlama sonucunda ilk belirlemelere 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bor Devlet ve Niğde Eğitim ve Araştırma hastanelerine götürüldü. Hastaneye kaldırılan işçilerden 1'inin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Patlamanın ardından çıkan yangına ise itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti.