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Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Yaralılar var

Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Yaralılar var Haber Videosunu İzle
Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Yaralılar var
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Niğde'nin Bor ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin de yaralandığı bildirilirken, itfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediyor. Aynı fabrikada daha önce Ocak 2018’de de yaşanan patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

1 ÖLÜ, 2 YARALI 

Saat 16.45 sıralarında gerçekleşen patlama sonucunda ilk belirlemelere 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bor Devlet ve Niğde Eğitim ve Araştırma hastanelerine götürüldü. Hastaneye kaldırılan işçilerden 1'inin hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Patlamanın ardından çıkan yangına ise itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Umut Halavart
Umut Halavart
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