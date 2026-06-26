Haberler

Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak

Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alman basınında yer alan habere göre Volkswagen, şirket tarihinin en büyük yeniden yapılanma planlarından birine hazırlanıyor. Plan kapsamında 100 binden fazla çalışanın işten çıkarılması ve 4 fabrikanın kapatılması öngörülüyor. Şirketin organizasyon yapısında da köklü değişikliklerin değerlendirildiği belirtiliyor.

  • Volkswagen, 100 binden fazla çalışanı işten çıkarmayı ve dört fabrikasını kapatmayı planlıyor.
  • Kapatılması planlanan fabrikalar Hanover, Zwickau, Emden'deki Volkswagen tesisleri ve Audi'nin Neckarsulm fabrikasıdır.
  • Volkswagen markası ve parça üretim biriminin gruptan ayrılarak bağımsız şirketler haline getirilmesi değerlendiriliyor.

Alman otomotiv devi Volkswagen'in, şirket tarihinin en kapsamlı yeniden yapılanma sürecine hazırlandığı öne sürüldü. İddiaya göre şirket, 100 binden fazla çalışanla yollarını ayırmayı ve dört fabrikasını kapatmayı planlıyor.

100 BİNDEN FAZLA KİŞİ İŞTEN ÇIKARILABİLİR

Manager Magazin'in şirket içi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Volkswagen CEO'su Oliver Blume, 100 binden fazla çalışanın işten çıkarılmasını öngören yeniden yapılanma planını yönetim kuruluna sundu.

Dünya genelinde yaklaşık 657 bin çalışanı bulunan şirket, daha önce 2030 yılına kadar 50 bin kişilik istihdam azaltımı yapacağını açıklamıştı. Yeni planın ise bu rakamın iki katını aşabileceği belirtildi.

DÖRT FABRİKADA ÜRETİM DURACAK

Habere göre Volkswagen'in Hanover, Zwickau ve Emden'deki fabrikaları ile Audi'nin Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Neckarsulm fabrikasının orta vadede üretimi durdurması planlanıyor.

Taslak plana göre, bu tesislerde üretilen mevcut modellerin üretim ömrünü tamamlamasının ardından fabrikalar tamamen kapanacak.

ORGANİZASYON YAPISI DA DEĞİŞEBİLİR

İddialara göre yeniden yapılanma sadece işten çıkarmalarla sınırlı kalmayacak. Volkswagen markası ile parça üretim biriminin gruptan ayrılarak bağımsız şirketler haline getirilmesi de değerlendiriliyor. Böylece söz konusu birimlerin ilerleyen dönemde halka arz edilmesi veya sermaye piyasalarından finansman sağlamasının önü açılabilecek.

Öte yandan, Volkswagen'de çalışanları kapsayan iş güvencesi anlaşmasının 2030 sonuna, Audi'de ise 2033 sonuna kadar yürürlükte olması nedeniyle planın nasıl uygulanacağı ise belirsizliğini koruyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine 'yüz tanıma sistemi' damga vuracak

Kritik sistem devreye alındı, şüphelilere anında müdahale edilecek
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını
Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş

Kocasını öldürecekken silah ateş almadı! İfadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı! Kendini bakın nasıl savundu

Milyonların girdiği sınavda yapay zeka skandalı! Savunmasına bakın
Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye karne tebriği: Verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum

Erdoğan'ın karnelerini alan milyonlarca öğrenciye bir mesajı var
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum

"Bu fiyata satılmaz" diye şikayet edilen esnaf ilk kez konuştu
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı

Kocasını öldürmek için dükkanı bastı sonrası film sahnelerini aratmadı
Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu

Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu
Çanakkale açıklarında 'şeytan vatozu' kamerada! Gören gözlerine inanamadı

Çanakkale açıklarında "şeytan" sürprizi! Gören gözlerine inanamadı
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük

Savaşta kabus gibi gece! 660 İHA'yı tek tek vurup indirdiler