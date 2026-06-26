Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak

Alman otomotiv devi Volkswagen'in, şirket tarihinin en kapsamlı yeniden yapılanma sürecine hazırlandığı öne sürüldü. İddiaya göre şirket, 100 binden fazla çalışanla yollarını ayırmayı ve dört fabrikasını kapatmayı planlıyor.

100 BİNDEN FAZLA KİŞİ İŞTEN ÇIKARILABİLİR

Manager Magazin'in şirket içi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Volkswagen CEO'su Oliver Blume, 100 binden fazla çalışanın işten çıkarılmasını öngören yeniden yapılanma planını yönetim kuruluna sundu.

Dünya genelinde yaklaşık 657 bin çalışanı bulunan şirket, daha önce 2030 yılına kadar 50 bin kişilik istihdam azaltımı yapacağını açıklamıştı. Yeni planın ise bu rakamın iki katını aşabileceği belirtildi.

DÖRT FABRİKADA ÜRETİM DURACAK

Habere göre Volkswagen'in Hanover, Zwickau ve Emden'deki fabrikaları ile Audi'nin Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Neckarsulm fabrikasının orta vadede üretimi durdurması planlanıyor.

Taslak plana göre, bu tesislerde üretilen mevcut modellerin üretim ömrünü tamamlamasının ardından fabrikalar tamamen kapanacak.

ORGANİZASYON YAPISI DA DEĞİŞEBİLİR

İddialara göre yeniden yapılanma sadece işten çıkarmalarla sınırlı kalmayacak. Volkswagen markası ile parça üretim biriminin gruptan ayrılarak bağımsız şirketler haline getirilmesi de değerlendiriliyor. Böylece söz konusu birimlerin ilerleyen dönemde halka arz edilmesi veya sermaye piyasalarından finansman sağlamasının önü açılabilecek.

Öte yandan, Volkswagen'de çalışanları kapsayan iş güvencesi anlaşmasının 2030 sonuna, Audi'de ise 2033 sonuna kadar yürürlükte olması nedeniyle planın nasıl uygulanacağı ise belirsizliğini koruyor.