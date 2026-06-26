Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek'e katılan madenci genci anlatırken yine hıçkıra hıçkıra ağladı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, katıldığı programda yıllar önce Çarkıfelek'te yaşadığı ve unutamadığı bir olayı anlattı. Erbil, madenden çıkıp yarışmaya gelen genç bir yarışmacı ve ailesiyle yaşadığı duygusal anları aktarırken yeniden gözyaşlarına boğuldu.

"HEMEN ARABAYI VERDİM"

Madenci kıyafetleriyle yarışmaya katılan 19 yaşındaki gencin hem üniversitede okuduğunu hem de madende çalışarak ailesine baktığını öğrendiğini söyleyen Erbil, o an yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı:

"Bir tane çocuk böyle simsiyah, madenden gelmiş. Çocuk 19 yaşında. Hem üniversitede okuyor hem madende çalışıyor hem evine bakıyor. Konuşuyoruz ailesiyle. İşte araba için yarışıyorlar. Ben direkt verdim. Hemen verdim. Vermemek olur mu? Onu gördükten sonra..."

"ANNESİYLE KARŞILIKLI AĞLADIK"

Yarışmacının annesiyle yaşadığı diyaloğu da anlatan Erbil, duygusal anları unutamadığını belirtti.

"Biz annesiyle karşılıklı ağladık. Sonra diyor ki bana, 'Siz ağlamayın. Ben mutluluktan ağlıyorum. Oğlumu yollayacağım Allah'a şükür.' Sonra çok merak ettim. Acaba ne oldu onlar? Arabayı aldılar... Çocuk okudu mu, üniversiteyi bitirdi mi? Hala madende çalışıyor mu? Bütün program boyu ağladık orada."