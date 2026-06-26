CHP’de kriz cenazeye de taşındı: Tek parti, iki genel başkan çelengi

Vefat eden eski CHP milletvekili Orhan Sür’ün Balıkesir’deki cenaze törenine, parti içindeki unvan krizi damga vurdu. Mahkeme kararları nedeniyle "çift başlılık" tartışmalarının yaşandığı CHP’de; tören alanına hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu adına gönderilen ve üzerinde "CHP Genel Başkanı" yazan iki ayrı çelenk yan yana bırakıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay kararlarına yönelik mahkeme süreçlerinin doğurduğu yetki ve unvan tartışmaları, bu kez hüzünlü bir törende gün yüzüne çıktı. Hayatını kaybeden 22. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür, memleketi Balıkesir'de düzenlenen askeri ve siyasi katılımın yoğun olduğu bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ancak cenaze merasiminde objektiflere yansıyan bir detay, partideki liderlik krizinin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

"CHP GENEL BAŞKANI" İMZALI İKİ ÇELENK YAN YANA

Tarihi Zağnos Paşa Camii bahçesinde taziyelerin kabul edildiği esnada, gönderilen çelenklerin bulunduğu bölümde protokolü şoke eden bir manzara oluştu. Partinin seçilmiş lideri Özgür Özel ile mahkeme kararıyla görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gönderilen iki ayrı çelenge de "CHP Genel Başkanı" unvanının yazılmış olması, cenazeye katılanlar arasında fısıltılara ve şaşkınlığa neden oldu. Tek bir partiden, aynı unvanla gelen iki lider çelengi yan yana saf tuttu.

BALIKESİR PROTOKOLÜ VE ÖRGÜT TAM KADRO KATILDI

Türk bayrağına sarılı naaşı cami avlusuna getirilen merhum Orhan Sür’ün cenaze namazını Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar kıldırdı. Tören; siyaset, bürokrasi ve yerel yönetim unsurlarını bir araya getirdi. Cenazeye; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Karakoyun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ile Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli katıldı.

Çok sayıda partilinin ve vatandaşın dualarla eşlik ettiği törenin ardından Orhan Sür’ün cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Başçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ANKARA'DAKİ TOKALAŞMANIN ARDINDAN TAŞRADAKİ "UNVAN" KRİZİ

Geçtiğimiz gün Ankara’da TBMM çatısı altında düzenlenen ilk törende yan yana gelerek el sıkışan Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarattığı yumuşama iklimi, Balıkesir’deki cenaze alanına gönderilen resmi çelenklerdeki "unvan" ısrarı ile yerini yeniden hukuki ve siyasi rekabetin soğuk yüzüne bıraktı. Kulislere yansıyan bilgilere göre, resmi protokol yazışmalarında ve çelenk siparişlerinde her iki liderin ekibinin de unvan kullanımı konusunda geri adım atmadığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı