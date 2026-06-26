Haberler

Güzelliğini annesinden almış! Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi

Güzelliğini annesinden almış! Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncular Emre Kınay ve Emine Ün'ün evliliğinden dünyaya gelen 22 yaşındaki kızları Duru Kınay, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Yalıkavak'ta bir plajda kız arkadaşlarıyla birlikte görüntülenen genç isim, yeşil bikinisi ve annesine olan inanılmaz benzerliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

  • Duru Kınay, Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızıdır.
  • 22 yaşındaki Duru Kınay, Bodrum Yalıkavak'ta bir plajda görüntülendi.
  • Duru Kınay'ın annesi Emine Ün'e benzerliği dikkat çekti.

Magazin dünyasının yakından takip ettiği ünlü isimlerin çocukları da ebeveynleri kadar ilgi odağı olmaya devam ediyor. Türk televizyonlarının sevilen oyuncuları Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızları Duru Kınay, yaz tatili rotasını popüler tatil beldesi Bodrum'a çevirdi.

KIZ ARKADAŞLARIYLA BODRUM ÇIKARMASI

Gazete Magazin'den Umut Ünver'in haberine göre; yaz aylarının gelmesiyle birlikte soluğu Ege'nin serin sularında alan 22 yaşındaki Duru Kınay, Bodrum Yalıkavak'taki lüks bir plajda objektiflere yansıdı. Genç isim, sıcak havanın ve denizin tadını kız arkadaşlarıyla birlikte çıkararak yorgunluk attı.

YEŞİL BİKİNİSİYLE PLAJIN GÖZDESİ OLDU

Gün boyunca yakın dostlarıyla plajda keyifli vakit geçiren ve sık sık denize girerek serinleyen Duru Kınay, fit haliyle dikkat çekti. Tercih ettiği yeşil bikinisiyle plajın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kınay, güzelliğiyle dikkat çekti.

ANNESİNE OLAN BENZERLİĞİ ŞAŞIRTTI

Duru Kınay'ı görenlerin en çok dikkatini çeken detay ise genç kızın ünlü annesi Emine Ün'e olan inanılmaz benzerliği oldu. Güzelliğini annesinden aldığı yorumları yapılan Kınay, sempatik tavırlarıyla takdir topladı.

OYUNCU ÇİFTİN 5 YILLIK EVLİLİĞİNDEN DÜNYAYA GELDİ

Hatırlanacağı üzere, televizyon ekranlarının iki sevilen ve başarılı ismi Emre Kınay ile Emine Ün, 2003 yılında görkemli bir törenle hayatlarını birleştirmişti. Ünlü çift, evliliklerinin birinci yılında, 2004'te kızları Duru'yu kucaklarına alarak anne-baba olma sevincini yaşamıştı. İkilinin evliliği 2009 yılında dostça sona ermiş olsa da, her iki isim de kızları Duru için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu

3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
Antalya kavruluyor! Hissedilen sıcaklık 47 dereceye çıktı

Bir ilimiz kavruluyor! Termometreye bakan küçük dilini yuttu
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Savaşın faturası ağır oldu
Kapıyı kırıp girdiler! Ne var ne yok dinlene dinlene çaldılar

Kapıyı kırıp girdiler, dinlene dinlene çaldılar
Kaan Ayhan'ın eşinden Milli Takım'ı karıştıracak beğeni

Kaan Ayhan'ın eşinden Milli Takım'ı karıştıracak beğeni

Çırağının makatına kompresör tutan kalfaya en ağır ceza istendi

Çırağının makatına kompresör tutan ustaya en ağır ceza
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Depremde can kaybı sayısı bir anda katlandı
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu

Galatasaray'ın yıldızı parayı basıp buradan villa aldı
Tembelliğin sonu kötü Bitti: Dondurmacıya uzanayım derken balkondan yere çakıldı!

Dondurmacıya uzanayım derken balkondan yere çakıldı!