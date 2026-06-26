Arda Güler Türk futbol tarihine geçti

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son hafta maçında ev sahibi ABD ile karşı karşıya geldi. Los Angeles Stadı'nda oynanan mücadelede ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, henüz 10. dakikada Türk futbol tarihine geçen bir gole imza attı.

24 YIL SONRA GELEN GOL

Gelişen atakta Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Arda Güler, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu gol, A Milli Takım'ın 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

EN GENÇ GOLCÜ OLDU

21 yaş 120 günlük Arda Güler, A Milli Takım tarihinin Dünya Kupası'nda gol atan en genç futbolcusu unvanını elde etti. Genç yıldız, daha önce 2002 Dünya Kupası'nda 21 yaş 275 günlükken Kosta Rika filelerini havalandıran Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı.

İLKLERİN MAÇI OLDU

Ay-yıldızlı ekipte Ozan Kabak ile Oğuz Aydın da Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarına ABD karşısında çıktı. Teknik direktör Vincenzo Montella, iki futbolcuya da ilk kez ilk 11'de görev verdi. Hakan Çalhanoğlu'nun yedek başladığı mücadelede kaptanlık pazubendini ise Zeki Çelik taktı.