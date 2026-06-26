Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Güney Amerika ülkesi Venezuela, kısa aralıklarla meydana gelen iki şiddetli depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki sarsıntıların vurduğu ülkede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altından gelen haberler felaketin boyutunun giderek ağırlaştığını gözler önüne seriyor.

VENEZUELA'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: EN AZ 235 ÖLÜ

Ülkeyi adeta savaş alanına çeviren çifte depremin ardından resmi makamlardan durumun vahametini özetliyor. Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, devlet televizyonuna yaptığı değerlendirmede afetin acı bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Alvarado, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürdükçe ölü ve yaralı sayısında artış yaşandığını kaydetti.

"BİRÇOĞU CERRAHİ MÜDAHALE GEREKTİRDİ"

Sağlık sisteminin tam kapasiteyle afetzedeler için seferber edildiğini vurgulayan Bakan Alvarado, hastanelerdeki son duruma ilişkin şu kritik bilgileri verdi:

"Bugün saat 19.00 itibarıyla yaklaşık 4 bin 300 yaralıya müdahale ettik. Vakaların büyük bir kısmı hafif olmakla birlikte orta ve ağır yaralılarımız da var. Birçoğu acil cerrahi müdahale gerektirdi. Ne yazık ki, sağlık tesislerimize yaşam belirtisi olmadan getirilen veya hastaneye ulaştığında hayatını kaybeden yaklaşık 235 hastamız oldu."

TÜRKİYE AFET BÖLGESİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Afetin yaşandığı ilk anlardan itibaren Venezuela ile diplomatik temaslarını sürdüren Türkiye, dost ülkenin yardım çağrısına kayıtsız kalmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına destek vermek ve depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere geniş kapsamlı bir yardım operasyonu başlattı.

AFAD tarafından yapılan resmi açıklamada, Venezuela'daki şiddetli depremler sonrasında bölgeye intikal edecek olan Türkiye'nin uzman arama kurtarma personellerini ve hayati önem taşıyan insani yardım malzemelerini taşıyacak 2 uçağın hazırlandığı bildirildi. Söz konusu yardım uçaklarının, bugün İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalanarak afet bölgesine doğru yola çıkacağı duyuruldu.