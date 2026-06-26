Haberler

Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...

Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama... Haber Videosunu İzle
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD karşısında A Milli Takım'ın ikinci golünü atan Orkun Kökçü, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Söylenecek çok şey var ancak zamanı değil" diyerek dikkat çekti. Milli futbolcu, herkesin özeleştiri yapması gerektiğini vurgularken, ABD galibiyetiyle onurlarını kurtardıklarını söyledi.

  • A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD'yi 3-2 yenmesine rağmen turnuvadan elendi.
  • Orkun Kökçü, maçta Türkiye'nin ikinci golünü attı.
  • Orkun Kökçü, galibiyetin onur ve şereflerini kurtardığını, ancak başarısızlık için herkesin özeleştiri yapması gerektiğini söyledi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvayı galibiyetle tamamladı. Ancak bu sonuç, ay-yıldızlıların elenmesini engelleyemedi. Karşılaşmada Türkiye'nin ikinci golünü kaydeden Orkun Kökçü, maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ONURUMUZU VE ŞEREFİMİZİ KURTARDIK"

Galibiyetin kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Orkun Kökçü, "Bu maçta galibiyetle ayrılmak bizim için çok önemliydi. Ortada onurumuz ve şerefimiz vardı, onu kurtardığımızı düşünüyorum." dedi.

"SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR"

Dünya Kupası'ndaki başarısızlığa herkesin özeleştiri yapması gerektiğini vurgulayan milli futbolcu, "Buraya gelene kadar herkesin kendine eleştiri yapması lazım. Bunu ülkemiz hak etmedi, biz hak etmedik. Çok şey denilebilir ama zamanı değil. Herkes duygusal anlamda yüksek." ifadelerini kullandı.

"BU DA BİR DENEYİM OLDU"

Orkun Kökçü, sözlerini, "Ülkemizi az da olsa sevindirebildiysek çok mutluyuz. Bu da bir deneyim oldu. İnşallah devamı da gelir, nice Dünya Kupaları'na katılırız." diyerek tamamladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine 'yüz tanıma sistemi' damga vuracak

Kritik sistem devreye alındı, şüphelilere anında müdahale edilecek
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEnes:

Zaten 25 senede bir katılıyoruz onu da 6 2 maç 6 günde elenip deneyim diyoruz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı! Kendini bakın nasıl savundu

Milyonların girdiği sınavda yapay zeka skandalı! Savunmasına bakın
Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye karne tebriği: Verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum

Erdoğan'ın karnelerini alan milyonlarca öğrenciye bir mesajı var
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum

"Bu fiyata satılmaz" diye şikayet edilen esnaf ilk kez konuştu
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı

Kocasını öldürmek için dükkanı bastı sonrası film sahnelerini aratmadı
Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu

Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük

Savaşta kabus gibi gece! 660 İHA'yı tek tek vurup indirdiler
Çanakkale açıklarında 'şeytan vatozu' kamerada! Gören gözlerine inanamadı

Çanakkale açıklarında "şeytan" sürprizi! Gören gözlerine inanamadı