Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvayı galibiyetle tamamladı. Ancak bu sonuç, ay-yıldızlıların elenmesini engelleyemedi. Karşılaşmada Türkiye'nin ikinci golünü kaydeden Orkun Kökçü, maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ONURUMUZU VE ŞEREFİMİZİ KURTARDIK"

Galibiyetin kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Orkun Kökçü, "Bu maçta galibiyetle ayrılmak bizim için çok önemliydi. Ortada onurumuz ve şerefimiz vardı, onu kurtardığımızı düşünüyorum." dedi.

"SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR"

Dünya Kupası'ndaki başarısızlığa herkesin özeleştiri yapması gerektiğini vurgulayan milli futbolcu, "Buraya gelene kadar herkesin kendine eleştiri yapması lazım. Bunu ülkemiz hak etmedi, biz hak etmedik. Çok şey denilebilir ama zamanı değil. Herkes duygusal anlamda yüksek." ifadelerini kullandı.

"BU DA BİR DENEYİM OLDU"

Orkun Kökçü, sözlerini, "Ülkemizi az da olsa sevindirebildiysek çok mutluyuz. Bu da bir deneyim oldu. İnşallah devamı da gelir, nice Dünya Kupaları'na katılırız." diyerek tamamladı.