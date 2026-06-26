Haberler

Gürsel Tekin: Garip Dede Cemevi'nde Yaşanan Görüntülerle İlgili 63 CHP Üyesinin Parti Üyelikleri Tedbiren Askıya Alınmıştır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, Garip Dede Cemevi'ndeki inanç mekanlarına aykırı görüntüler nedeniyle 63 CHP üyesinin parti üyeliklerinin tedbiren askıya alındığını açıkladı.

(ANKARA) - Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, "Garip Dede Cemevi'nde yaşanan, inanç mekanlarının ruhuna, edebine ve erkanına aykırı görüntülere ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda; görüntü, beyan ve fotoğraflardan tespit edilen 63 CHP üyesinin parti üyelikleri tedbiren askıya alınmıştır" dedi.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 63 CHP üyesinin parti üyeliklerinin tedbiren askıya alındığını açıkladı. Tekin şunları kaydetti:

"Garip Dede Cemevi'nde yaşanan, inanç mekanlarının ruhuna, edebine ve erkanına aykırı görüntülere ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda; görüntü, beyan ve fotoğraflardan tespit edilen 63 CHP üyesinin parti üyelikleri tedbiren askıya alınmıştır. Cemevleri ve dergahlar; siyasetin, kutuplaşmanın ve nefret dilinin değil, birliğin, kardeşliğin, rızalığın ve toplumsal barışın mekanlarıdır. Hiç kimse bu kutsal mekanları siyasi hesaplaşmaların ve ayrıştırıcı söylemlerin sahnesi haline getiremez. Bir inanç merkezinde insanları birbirine karşı kışkırtan, hakaret ve hedef göstermeyi meşrulaştıran her tutum; siyasi olduğu kadar ahlaki açıdan da kabul edilemez. Alevi inancının özünde kin değil muhabbet, ayrıştırmak değil birleştirmek vardır."

Toplumsal barışı zedeleyen, inanç mekanlarının dokusunu bozan ve Alevi toplumunun iyi niyetini siyasi hesaplara alet eden hiçbir davranışın karşılıksız kalması düşünülemez. İnanç merkezlerine saygı, toplumsal barışa saygıdır."

Kaynak: ANKA
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

Özel Diyarbakır'da! Kente gelir gelmez Demirtaş sürpriziyle karşılandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın Türkiye'ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla'dan yeni hamle

Trump'ın Türkiye'ye geleceğini duyan Ankaralı Necla'dan yeni hamle
Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Savaşın faturası ağır oldu
Antalya'da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu

Oto elektrik ustasının acı sonu! Ameliyat detayı dikkat çekti
Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş

Kocasını öldürecekken silah ateş almadı! İfadesi ortaya çıktı
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum

"Bu fiyata satılmaz" diye şikayet edilen esnaf ilk kez konuştu
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...

Maç sonu söyledikleri dikkat çekti
Çanakkale açıklarında 'şeytan vatozu' kamerada! Gören gözlerine inanamadı

Çanakkale açıklarında "şeytan" sürprizi! Gören gözlerine inanamadı